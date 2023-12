Lot - Deux ateliers d'informations-conseils les 12 et 15 décembre 2023 à Castelnau-Montratier

Harmonie Mutuelle, en partenariat avec la Mutualité Française Occitanie et Générations Sud Lot, organise :



• Le mardi 12 décembre de 10h à 12h, un atelier de prévention en nutrition sur le déchiffrage des étiquettes, animé par une diététicienne. Afin d’améliorer la qualité nutritionnelle des achats alimentaires, cet atelier propose une première partie sur les bases de l’équilibre alimentaire, puis des analyses d’emballages et étiquettes de produits du quotidien. Il permet ainsi aux participants de mieux connaître les recommandations nutritionnelles, de comprendre les indications mentionnées sur les étiquettes et les encourage à être acteurs de leur santé en favorisant notamment une cuisine « fait-maison ». Un focus sur les produits allégés permettra de sensibiliser les participants à l’intérêt de s’interroger également sur ces produits.



• Le vendredi 15 décembre de 10h à 12h, un atelier de prévention sur le sommeil animé par une psychologue. Le sommeil participe à notre bien-être, il est indispensable à notre bon équilibre physique et psychique. Le manque de sommeil peut avoir d’importantes conséquences sur la santé, comme une diminution de la capacité de concentration, une fatigue ou somnolence au cours de la journée, la mauvaise humeur ou encore une sensibilité exacerbée. Les actifs, par les contraintes quotidiennes et le rythme soutenu des vies professionnelle, familiale et personnelle, peuvent ainsi connaître des troubles du sommeil. Cette rencontre santé permet d’informer des bienfaits lui étant associés et de mieux comprendre les mécanismes du sommeil.



Les deux ateliers auront lieu dans les locaux de Générations Sud Lot situés au 10 avenue Foch à CastelnauMontratier. Ils sont gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription obligatoire préalable au 06 80 01 49 72, quel que soit l’âge ou la mutuelle.