Occitanie - Economie d'énergie & pouvoir d'achat : Promologis va équiper 6000 logements en thermostats connectés

Promologis, première entreprise sociale pour l’habitat d’Occitanie, déploie en cette fin d’année en partenariat avec la société tiko un dispositif innovant dans l’ensemble de son parc locatif chauffé à l’électricité individuelle. L’installation de thermostats connectés sur les convecteurs, associée à une application dédiée, permettra aux locataires de ces 6 000 logements de piloter et d’optimiser leur chauffage. A la clé : jusqu’à 25 % de réduction de consommation, qui viendront alléger les factures des ménages. En Occitanie, Promologis est le premier bailleur social à mettre en œuvre ce type de dispositif, d’ores et déjà opérationnel dans plusieurs centaines de logements de l’agglomération toulousaine.

Depuis le 20 novembre 2023, les locataires de Promologis de Haute-Garonne dont le logement est équipé de radiateurs électriques peuvent accéder gratuitement à une solution de pilotage de leur chauffage. Au terme d’une intervention réalisée en deux heures en moyenne par les techniciens de la société tiko, un discret boîtier de quelques centimètres connecte leurs convecteurs à une application qu’ils vont pouvoir télécharger sur leur smartphone.

Jusqu’à 25 % de réduction des consommations

Celle-ci leur permettra, sans aucun frais ni abonnement, de programmer la température souhaitée dans chaque pièce, au quart d’heure près. Un dispositif qui aura vocation à chauffer au plus juste leur logement, en évitant tout gaspillage énergétique. Grâce à l’application de régulation, les utilisateurs pourront obtenir une baisse de consommation de leur chauffage comprise entre 20 et 25 %.

L’ensemble de l’installation, effectuée sur rendez-vous, est réalisée gratuitement et sans changement de radiateur. Seuls impératifs pour les locataires : être équipé d’un compteur Linky et d’une box internet dans un logement comportant au moins deux convecteurs et disposer d’un smartphone, tablette ou ordinateur. Par ailleurs, le dispositif est entièrement conforme aux dispositions RGPD, pour la protection des données des utilisateurs.

Un système qui bénéficie à tous : sobriété, stabilité et décarbonation du réseau électrique français

Outre l’intérêt des gains individuels pour les locataires, le dispositif contribue à assurer la stabilité du réseau électrique français par le mécanisme de l’effacement. Concrètement, lors de pics de consommation, afin d’éviter d’importantes coupures de courant et de chauffage, les radiateurs connectés à la solution vont être brièvement éteints, sans impacter le confort de l’utilisateur.

Également appelé « gestion active des consommations », ce système d’équilibrage permet donc de maintenir les capacités du réseau, en évitant par ailleurs le recours à des sources d’énergies fossiles carbonées pour l’alimenter en cas de pics.

Quel calendrier ?

Tous les logements éligibles de Haute-Garonne pourront être équipés d’ici fin 2023, dès lors que les locataires le souhaitent. Le déploiement a démarré en deuxième quinzaine de novembre dans l’agglomération toulousaine, où plusieurs centaines de logements bénéficient d’ores et déjà du dispositif. Début 2024, durant tout le premier trimestre, les installations se poursuivront dans le parc Promologis en Occitanie, sur un périmètre de 6 000 logements chauffés à l’électricité individuelle.

Philippe Pacheu, directeur général de Promologis :

L’engagement de Promologis dans cette démarche répond à une double volonté, d’agir tant sur le plan social qu’environnemental.

En premier lieu, nous souhaitons apporter des solutions concrètes à nos locataires pour réduire l’impact de l’évolution des coûts de l’énergie sur leur pouvoir d’achat.

De plus, ce partenariat avec la société tiko permettra aussi à Promologis d’obtenir une diminution de la consommation énergétique globale sur l’ensemble de son parc de logements, au bénéfice de la transition écologique.