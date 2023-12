Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Pechbonnieu

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2023 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Thierry Suaud, Président du SDEHG, s’est rendu le 1er décembre dernier à Pechbonnieu pour rencontrer les élus du secteur, accompagné des Vice-Présidents Philippe Fuseau et Thierry Savigny et des équipes du SDEHG.

Les échanges, particulièrement riches, ont porté sur les questions de maîtrise des consommations d’énergie et sur les solutions clés en main proposées par le SDEHG aux communes pour s’inscrire rapidement et durablement dans la sobriété énergétique, notamment le programme de rénovation accélérée de l’éclairage public « LED Haute-Garonne 2026 ++ » dédié au remplacement des appareils d’éclairage public pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse ainsi que le programme d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation permettant à la commune d’économiser sur sa consommation d’électricité et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus.

Lors de cette rencontre, Thierry Suaud a présenté le projet de Société d’Economie Mixte Locale (SEML) qu’il porte actuellement : « Cette SEM nous permettra de construire des unités de production d’énergie plus conséquentes et dont les retombées bénéficieront directement aux collectivités. ». En effet, afin d’accélérer la transition énergétique du territoire, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le SDEHG s’engagent conjointement dans la création d’une SEML permettant d’associer des capitaux privés et publics afin d’aller plus loin et plus vite en matière de production d‘énergies renouvelables sur le territoire. Afin de dimensionner les ressources humaines et financières à mettre en œuvre pour les premières interventions de la SEML, le SDEHG invite les communes à lui faire part des projets qu’elles envisagent d’engager à moyen terme sur leur domaine foncier communal.

Par ailleurs, le sujet des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) a fait l’objet d’un long débat : les élus s’interrogent sur la stratégie à adopter concernant l’aménagement du territoire en IRVE, sans imputer des dépenses pharamineuses sur le budget du SDEHG et des communes. Le SDEHG propose déjà un bon maillage du territoire départemental – hors métropole – avec un réseau de plus de 100 IRVE publiques permettant qu’un utilisateur ne soit jamais à plus de 15 km de l’une d’elles. Ce réseau a vocation à lutter contre les zones blanches et à évoluer en fonction des nouvelles IRVE qui seront implantées par des opérateurs privés. De plus, le SDEHG envisage une amélioration de la qualité du service de charge proposé aux usagers de son réseau avec notamment l’ouverture de la possibilité de payer par carte bancaire ou encore d’augmenter la puissance de charge.