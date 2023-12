Castelsarrasin - Réforme des lycées professionnels : les parents appellent à la mobilisation le 12 Décembre

Le gouvernement s’entête à imposer une réforme inique et destructrice des lycées professionnels au mépris des lycéens, des personnels et des parents d’élèves. Le projet dévoilé fin novembre par la ministre déléguée repose sur une nouvelle diminution des horaires pour les élèves, y compris hebdomadaires. Les heures ajoutées l’année de terminale pour les enseignements généraux, l’éco-droit/éco-gestion et la PSE sont à moyens constants.

En conséquence, les élèves auront deux heures de cours en moins en seconde et première et les enseignements professionnels seront rabotés en terminale. Pourtant, le temps en atelier fait déjà cruellement défaut pour que les jeunes s’approprient des savoirs professionnels solides.

L'augmentation des périodes de formation en milieu professionnel et l’organisation des épreuves en terminale, conjuguées à des secondes « familles de métiers » néfastes et inégalitaires, impliquent qu’après un bac pro en 3 ans, puis en 2 ans, on se dirige vers 1,5 an !

Notre lycée professionnel forme à des métiers dans le commerce ou l’hôtellerie, mais il doit porter aussi l’exigence de former des citoyens, capables de s’adapter aux évolutions de la société. Le gouvernement ne l’entend pas de cette oreille et se complait dans ce que nous qualifions d’un saccage des lycées professionnels. Le modèle de l’apprentissage reste sa boussole et une autre modification des examens déjà annoncée pour 2026 aura pour but de faciliter le développement des CFA.

Les représentants des parents d’élèves du lycée Jean de Prades continueront de combattre la réforme Grandjean des lycées professionnels et appellent tous les parents à la mobilisation, aux côtés des enseignants le 12 décembre.

Un autre lycée pro est possible ! Un lycée pro qui doit sortir des griffes du ministère du Travail. Un lycée pro adossé à des formations ambitieuses et équilibrées pour renforcer son rôle qualifiant, diplômant et émancipateur.

Les représentants des parents d’élèves du Lycée Jean de Prades, Castelsarrasin

Nathalie Thoumazet

Julien Sueres

Christophe Fougeroux

Thomas Pouzoullic

Yoan Zahner