Occitanie - DHL Express en piste pour livrer les cadeaux de Noël des habitants d'OCCITANIE

DHL Express en piste pour livrer les cadeaux de Noël des habitants d’OCCITANIE

180 000 colis prévus dans la région en décembre 2023 : une augmentation de 20% comparée au reste de l'année

96 collaborateurs mobilisés au niveau régional

Noël arrive à grands pas ! Pour se faciliter la vie, éviter la cohue des magasins ou trouver la perle rare, de nombreux Occitans vont acheter leurs cadeaux de Noël en ligne.

Cette tendance, boostée depuis la crise de la Covid et le contexte d’inflation, se confirme en France : ils seraient ainsi cette année plus des trois quarts (78%) à envisager d’avoir recours à Internet pour leurs achats de Noël, en hausse de 5 points par rapport à 2022[1].

DHL Express, leader transport express international, s’apprête ainsi à gérer plus de 180000 colis en décembre en Occitanie, soit +20% par rapport à la moyenne annuelle. Le pic est attendu sur les journées du 18 et du 21 décembre avec plus de 70 000 colis transportés dans la région.

Pour acheminer ces colis en temps voulu au pied du sapin, DHL Express peut s’appuyer sur son puissant réseau et ses solides infrastructures. Dans la région Occitanie, l’entreprise peut en particulier compter sur sa nouvelle agence de Toulouse, qui vient d’être inaugurée en novembre dernier et qui a fait l’objet de 25 millions d’euros d’investissement. Ce site, 4 fois plus grand que le précédent, est idéalement situé (entre l’aéroport et le centre-ville), permettant aux équipes opérationnelles de traiter les colis de 10 départements : Ariège, Aude, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Lozère, Tarn et Tarn-et-Garonne. DHL Express compte un 2ème site dans la région, à Baillargues/Montpellier. Au total sur les 2 sites, 96 collaborateurs gèrent ainsi les colis des entreprises et des particuliers.

Pour transporter ces colis à travers le monde, DHL Express ajoute chaque jour 2 vols supplémentaires en France, jusqu'à Noël, portant le nombre total à 36. Ces liaisons aériennes connectent quotidiennement les 49 agences françaises au reste du monde.

De plus, afin de faciliter la livraison des colis, DHL Express continue d’étendre son réseau national de points de proximité : réseau Relais Colis, consignes SwipBox, voisins-relais Pickme, … Les Pères Noël peuvent ainsi compter sur un maillage de proximité de 11 500 points de retrait partout en France pour retirer leurs cadeaux quand ils le veulent et le peuvent.

Tout est donc prêt pour assurer la livraison des cadeaux commandés sur internet dans les plus brefs délais et les meilleures conditions.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France : « Chez DHL, la période de Noël est décisive. En effet, nous devons plus que jamais être à la hauteur des attentes des consommateurs pour que leurs colis arrivent au moment voulu ! Nous nous appuyons sur un réseau solide et sur un puissant maillage de proximité en France. Nos partenariats avec Relais Colis et des start-ups/PME du secteur, comme Tousfacteurs, Pickme, Urb-it, ont le double avantage de faciliter la réception des colis et de réduire l’empreinte carbone. Nos clients peuvent ainsi prendre possession de leurs marchandises quand ils le veulent, le soir, le week-end. Ces particularités sont déterminantes pour les sites marchands dans le choix du transporteur. Il est essentiel que nos clients e-commerçants sachent qu’ils peuvent compter sur DHL Express pour que leurs produits soient acheminés dans les meilleures conditions, depuis leurs entrepôts jusqu’aux consommateurs finaux. Pour cela, nous déployons chaque année des moyens très importants pour relever ce défi de Noël ! ».

Des solutions de livraisons innovantes pour assurer l’arrivée des cadeaux au pied du sapin et limiter leur empreinte carbone

DHL Express France met l’accent sur la réduction de son empreinte carbone, notamment en optimisant les livraisons sur le dernier kilomètre et en adoptant des solutions innovantes. Consciente de l’impact environnemental du commerce en ligne, l'entreprise facilite la récupération des achats avec un réseau étendu de 11 500 points de retrait en France. Ces points permettent aux consommateurs de récupérer leurs colis à leur convenance, réduisant ainsi le nombre de déplacements nécessaires et diminuant l'émission de gaz à effet de serre associée à la livraison traditionnelle à domicile.

Dans la même optique de transition écologique, DHL Express a mis en œuvre des systèmes de livraison collaborative utilisant des moyens de transport doux tels que le vélo ou la marche. Ces solutions améliorent la qualité de vie urbaine en réduisant la circulation et offrent une flexibilité accrue avec des horaires de livraison élargis pour répondre aux besoins des consommateurs.

De plus, pour renforcer cet engagement, DHL Express a investi ces 12 derniers mois plus de 9 millions d’euros dans 260 nouveaux véhicules électriques en France. Ils sont progressivement déployés sur tout le territoire. L’entreprise prévoit d’électrifier 50% de sa flotte en France d’ici fin 2024 et 90% d’ici 2027.

DHL – La société de logistique pour le monde

DHL est le leader mondial du marché de la logistique. Les divisions de DHL offrent un portefeuille inégalé de services de logistique, allant de la distribution nationale et internationale de colis aux solutions d’expédition adaptées au e-commerce en passant par l’express international, le transport routier, aérien et maritime, ainsi que la gestion des chaînes d’approvisionnement industrielles. Avec plus de 395 000 collaborateurs dans plus de 220 pays et territoires, DHL relie les personnes et les entreprises de manière fiable et sécurisée, et favorise les échanges commerciaux internationaux durables. Grâce à des solutions spécifiques pour les marchés et secteurs en croissance, notamment la technologie, les sciences de la vie et la santé, l’ingénierie, la confection et l’énergie, l’automobilité et la vente au détail, DHL se positionne résolument comme « La société de logistique pour le monde ».

DHL est une marque de DHL Groupe, qui a généré un chiffre d’affaires de plus de 94 milliards d’euros en 2022. Au travers de pratiques commerciales responsables et d’un engagement envers la société et l’environnement, le Groupe apporte au monde une contribution positive. Le groupe entend parvenir à des services logistiques à zéro émission d’ici 2050.

