France - Le bouillon d'os s'invite aux fêtes de fin d'année

Le bouillon d’os est une recette ancestrale, qui après avoir été reléguée au rang des oubliettes pendant de nombreuses années, a de nouveau le vent en poupe surtout auprès des personnes qui s’intéressent à maintenir ou à recouvrer leur état de forme de façon naturelle.

C’est en faisant mijoter pendant plusieurs heures dans un grand volume d’eau des os, des cartilages et/ou une carcasse de volaille que le bouillon d’os est obtenu.

Les volailles telles que le chapon, la dinde et l’oie étant très prisées lors des fêtes de Noël, c’est la période de l’année idéale pour confectionner ce type de bouillon et aussi être dans une démarche zéro déchet.

Pourquoi le bouillon d’os voit-il sa popularité augmenter aujourd’hui ?

Ce liquide, à la belle couleur dorée, a de nombreux atouts nutritionnels qui font de lui un véritable complément alimentaire voire un alicament au prix peu élevé.

Le bouillon d’os est un grand pourvoyeur de collagène, de glucosamine, d’acides aminés comme l’arginine, la glutamine, la glycine et la lysine et de minéraux comme le magnésium, le calcium, le phosphore, le potassium, le silicium et le soufre.

De par sa composition, le bouillon d’os est un véritable ami de la sphère digestive et du tissu ostéoarticulaire. Ces deux systèmes représentent la clé de voûte d’un état de forme satisfaisant et qui, à contrario, quand ils dysfonctionnement perturbent le bon fonctionnement des autres systèmes.

La consommation de bouillon d’os a des effets favorables sur la globalité de l’organisme, tous les organes en bénéficient.

Comment réaliser le bouillon d’os à partir des volailles cuisinées à Noël ?

Au lieu de jeter les os comme il est coutume de le faire, les os sont ici utilisés pour réaliser ce fameux bouillon regorgeant de propriétés bénéfiques au bon fonctionnement de l’organisme.

Les os sont placés dans une grande casserole remplie d'eau à laquelle sont rajoutés du sel non raffiné ainsi qu’un peu de poivre. Le tout est amené à ébullition puis il convient de laisser mijoter à feu doux pendant au moins trois heures. Une fois la cuisson terminée, les os sont retirés et le bouillon est filtré.

Ce bouillon se consomme en général sous forme de cures au cours desquelles un bol de bouillon d’os est bu au début de chaque repas.

Le bouillon d’os se conserve environ 5 jours au réfrigérateur puis, au-delà, il peut être congelé.

Le bouillon d’os fort utile les lendemains des repas festifs :

Les lendemains des copieux repas festifs peuvent être l’occasion d’entamer une petite diète en consommant majoritairement du bouillon d’os. Le bouillon d’os est bénéfique pour la sphère digestive et il saura adoucir les éventuels inconforts digestifs.

Une autre façon de consommer le bouillon d’os après les repas festifs est de l’utiliser comme base pour la réalisation d’une soupe de légumes maison. Dans le bouillon d’os sont ajoutés les légumes de saison et le tout est porté à ébullition puis suivi d’une cuisson douce pendant environ vingt minutes. La soupe est ensuite mixée et se conserve également environ 5 jours au réfrigérateur.

Le bouillon d’os pour agrémenter le gratin de cardons traditionnellement à l’honneur lors des repas de fêtes de fin d’année :

A la place du lait ou de l’eau qui permettent de réaliser la sauce du célèbre et traditionnel gratin de cardons, l’utilisation du bouillon d’os agrémentera avantageusement ce gratin tout en dotant ce plat des intérêts nutritionnels qui ont été évoqués.

Le bouillon d’os est une précieuse boisson régénérante dont le goût est agréable et dont le prix reste modique. Toutes ces considérations invitent à remettre le bouillon d’os à l’honneur en profitant des fêtes pour commencer à l’intégrer dans les habitudes culinaires.

Bio

Véronique Geronutti est naturopathe depuis 10 ans. Elle est aussi formatrice et autrice du livre « L’ostéoporose et moi, naturopathe », aux éditions Amyris. Un témoignage authentique d'une naturopathe atteinte d'ostéoporose ! elle partage son expertise basée sur les principes de la naturopathie. Elle a créé un accompagnement destiné aux femmes qui ont des problèmes d’ostéoporose et un accompagnement qui s’adresse aux femmes ménopausées pour mieux vivre leur seconde partie de vie. https://www.naturopathe-geronutti.fr/