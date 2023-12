Aveyron - Michael FAYRET souhaite transformer une retenue d'eau asséchée en un amphytheatre vegetal a 360°

LA REGION OCCITANIE lance un budjet participatif pour soutenir un projet fort sur le theme du climat et de l’alimentation : dans l’aveyron, michael fayret souhaite transformer une retenue d’eau asséchée en un veritable amphitheatre vegetal pour sensibiliser le grand public a la cueillette des fleurs et plantes comestibles

Grâce au budget participatif citoyen lancé par la région Occitanie, 134 porteur de projets vont pouvoir concrétiser leur desseins à travers un financement participatif. Seuls les habitants de la région peuvent voter pour trois projets de leur choix et ils ont jusqu’au 15 janvier prochain pour le faire ! Ainsi, Michaël Fayret a été sélectionné par la région, avec son amphithéâtre végétal grandeur nature. Cet aveyronnais passionné par la terre, cultive depuis déjà 5 ans des fleurs et plantes comestibles aussi bien pour les chefs des quatre coins de la France que les particuliers. A travers cet appel à projet, il souhaite aller plus loin et changer les comportements face à la nature. Coup de projecteur sur un projet ambitieux, pas comme les autres !

Sainte-Croix, le 1er décembre 2023 – Ancien assistant vétérinaire, c’est en 2017 que tout commence pour Michaël Fayret qui décide de faire confiance à ses souvenirs d’enfance et de renouer avec la terre et la nature. Il fait ses premières armes en tant que maraicher auprès de son beau-frère et gérant des « Jardins de la Valette ». Il apprend ainsi les techniques de la culture biologique, du respect de la terre et de la gestion d’entreprise. Après quelques mois, l’apprenti maraîcher se lance à son compte et reprend des terres agricoles familiales ainsi qu’une serre en verre de 300m2 sur la commune de Sainte-Croix (12260). De rencontres en rencontres, notamment avec le chef Quentin Bourdy, ancien candidat de top chef, il s’oriente peu à peu vers la culture des plantes et fleurs comestibles. Son projet se précise et l’emmène directement au cœur des cuisines du « Jardin des Causses ». Ce restaurant situé à Villeneuve d’Aveyron lui permet d’aiguiser ses sens et d’imaginer des associations de plats et de fleurs tout en apprenant l’organisation et la gestion des cuisines d’un restaurant gastronomique. Un an après, Michaël Fayret crée « Les jardins de l’instant végétal » qui prospère et se développe grâce à ses multiples collaborations avec des chefs locaux puis, très vite, à échelle nationale. En 2020, la restauration traverse la crise COVID, le jeune entrepreneur connaît une baisse d’activité mais sa curiosité ne s’affaisse pas puisqu’il se forme et devient alors cueilleur professionnel de plantes sauvages. Il organise ainsi de nombreuses sorties en groupe en pleine nature où chacun se retrouve avec une quarantaine de plantes savoureuses entre les mains. Des excursions qui se terminent en cuisine ! Chacun peut ainsi préparer des verrines sucrées ou salées aux saveurs florales, épicés ou acidulés, le tout grâce aux plantes offertes par la nature et le savoir faire du cueilleur ! Depuis 3 ans, Michaël Fayret a été partenaire du Bocuse d’Or notamment pour Naïs Pirrollet, Noemie Honiat et François Vermeere. A ce jour, ses cultures se terminent dans les assiettes de plus de 50 chefs de renoms. L'entrepreneur dispose d’un catalogue d’environ 250 fleurs et plantes qu’il vend au fil des saisons.

« La reconversion de cette ancienne structure hydraulique en une pièce de nature me permettrait d'accueillir petits et grands et de leur apprendre à identifier les fleurs et plantes comestibles. C’est aussi pour moi l’occasion de faire évoluer les comportements face aux mauvaises herbes, qui ne le sont finalement pas toujours ! Ce projet me tient particulièrement à cœur et s’inscrit complètement dans mon travail du quotidien mais là, je pourrai le partager à un plus grand nombre ! J’aimerais vraiment que cette réalisation permette aux visiteurs de devenir acteur de leur alimentation, de pouvoir manger sainement tout au long de l’année, de trouver des victuailles en bas de chez soi, de réapprendre à consommer les plantes sauvages et utiliser la nature de façon positive ». Explique-t-il.

UNE FIN D’ANNEE SOUS LE SIGNE DE L’AGRI-TOURISME : Cette année la région Occitanie a lancé un appel à candidature dans le cadre du budget participatif citoyen destiné à soutenir des projets régionaux répondant aux enjeux du climat et de l’alimentation. Un thème qui parle tout particulièrement à Michaël Fayret qui souhaite développer davantage son entreprise. Le cueilleur a pour projet d’agrandir son exploitation et de tendre vers « l’agri-tourisme ». Nommé « cratère aux fleurs et plantes comestibles », le projet de cet amoureux de la nature est de transformer une parcelle de ses terres en véritable amphithéâtre 360° et 100% végétal. Pour cela, il compte réutiliser une structure hydraulique vouée à l'abandon pour en faire un véritable jardin botanique comestible et surtout, ouvert au public. Situé sur un ancien lac collinaire, où l'eau a décidé de ne pas s'installer, Michael souhaite que l’Homme se reconnecte à ses origines et son arrivée dans le Causse grâce à cet espace dédié aux fleurs et plantes sauvages alimentaires. L'idée de ce cratère est donc de sensibiliser tout un chacun à la cueillette sauvages et de (re)découvrir les multiples saveurs qu’elle nous offre depuis toujours.

POUR PARTICIPER : Du 1er décembre 2023 au 15 janvier 2024, votez pour vos 3 projets préférées sur laregioncitoyenne.fr

Pour retrouver l’ensemble du projet de Michaël FAYRET, rendez-vous sur le site de la région citoyenne