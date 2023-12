Toulouse - Un parc de jeux de Noël, générateur d'électricité !

Résolument dans l’ère du temps, et en exclusivité, venez vite découvrir cet étonnant parc de jeux dont la décoration de Noël est alimentée avec l'énergie, souvent à revendre, de nos petits bouts de choux !

Niché entre les portes du Comminges et du Lauragais, l’éco-parc de Gramont, l’attraction phare du centre commercial, possède trois modules sur la thématique de Noël qui nécessitent de s’activer pour illuminer guirlandes et petits sapins qui décorent l’aire de jeu.

En libre accès tout au long du mois de décembre,ce concept dédié aux plus petits, sous la surveillance des parents, témoigne de l'engagement militant RSE du centre de partager, avec le public, de nouvelles manières de protéger notre planète,en mettant en avant une nouvelle méthode de production d'électricité !

Il faudra donc “enfourcher le renne et pédaler de toutes ses forces”, “faire tourner à toute vitesse les roues du petit train” ou encore “se glisser dans la roue à hamster humaine”, pour voir scintiller les mille et une loupiottes de Noël installées sur cet éco-parc. Effet garanti après plusieurs minutes d’efforts collectifs !

Quant aux plus grands, le centre vous réserve également de bonnes nouvelles et même quelques surprises...

Cette période festive sera marquée par l’ouverture de deux boutiques au sein de la galerie marchande : Blackstore, la boutique qui regroupe le meilleur de plus d’une trentaine de marques de mode et d’accessoires, ainsi que Cléor, le spécialiste de la bijouterie théâtralisée pour susciter vos envies ! Deux nouvelles enseignes qui rejoignent toutes les autres, déjà présentes, pour vous permettre de faire plaisir à vos proches et de trouver votre bonheur à placer sous le sapin.

Enfin, pour compléter vos emplettes, le calendrier de l’avent des enseignes de Gramont a déjà débuté ! Comme chaque année, le centre cherche aussi à gâter son public fidèle, et ceux qui viendraient découvrir cette galerie en fête. Chaque jour, tentez de remporter un cadeau en suivant et en jouant via les réseaux sociaux du centre.

C’est Noël avant l’heure, pour patienter jusqu’au jour J. Dépêchez vous, rendez-vous sur @ccgramont, il n’y en aura pas pour tout le monde !