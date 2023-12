Pyrénées-Orientales - Le Soler fête Noël : Programmation du premier week-end

Le Soler fête Noël du 8 au 28 décembre 2023 en coeur de ville. Retrouvez tout le programme détaillé du premier week-end du marché de Noël de la ville du Soler.

Le lancement du marché de Noël de la ville du Soler se fera le vendredi 8 décembre à partir de 18h30 sur la place de la République, avec un Madison de Noël par l’association Gym sur Têt, suivi des illuminations du marché à 19h, et des remises de prix des concours « de la plus belle maison de Noël » et « de la plus belle vitrine de Noël ».

A 20h, le conservatoire de Perpignan accompagnera les visiteurs avec des chants de Noël. Suivi d’un concert de Thomas Claisse de 21h à 23h.

Le marché se clôturera à 0h.



Le samedi 9 décembre :

L’ouverture du marché de Noël se fera à 9h. Le petit train de Noël circulera de 16h à 19h et le Père-Noël sera présent pour émerveiller les enfants de 17h à 19h. Un concert de Gospel par Choeur de Chauffe se fera à 18h ainsi qu’une représentation de danse Country par l’association C-Swing. Suivi à 19h, du concert du groupe Band’axurits. Un feu d’artifice sera tiré à 21h, sur le parvis de la Mairie, il sera visible depuis le marché de Noël. De 21h30 à 23h, une animation musicale par DJ Chris VILA est prévue pour clore la soirée.

Le marché se clôturera à 0h.



Le dimanche 10 décembre :

L’ouverture du marché de Noël se fera à 9h. De 9h à 12h, vous pourrez assister à des lectures de contes de Noël en anglais, au premier étage de l’Espace Martin Vivès. Dès 10h, le Château Nadal-Hainaut fêtera Noël et proposera une dégustation de Muscat de Noël directement au Château. Dès 14h, un atelier d’écriture de lettres au Père-Noël se tiendra pour les plus petits, au premier étage de l’Espace Martin Vivès. Les parents pourront durant ce moment, profiter des différents stands gourmands et du marché artisanal pour commencer leurs achats de Noël. De 15h à 17h, le petit train de Noël circulera en présence du Père-Noël. A 16h, un spectacle de Pessebre vivant de l’Estudiantine d’Ille-sur-Têt se fera à la Chapelle Cistercienne du Château Nadal-Hainaut.

Le marché se clôturera à 22h.

Si vous souhaitez vous restaurer ou boire un verre, vous pouvez retrouver les chalets gourmands présents tous les jours sur toute la période du marché de Noël. Ils proposeront différents mets de fêtes : coquillages et fruits de mer, tapas, viande à la broche et vin. Des soirées à thèmes sont également prévues.

Des foodtrucks gourmands seront présents les week-ends, avec au programme des crêpes, des gaufres, des pommes d’amour, des marrons chauds et du Chaï Latte mais aussi un foodtruck à Mojito.

Tous les week-ends, les enfants pourront profiter de jeux gonflables, de la présence de mascottes, du traineau du Père-Noël pour se photographier, du petit train de Noël, d'un stand de maquillage et découvrir différents univers tels que la forêt de sapins et le jardin enchanté des lutins