Béziers - Demain Robert Ménard, maire d'extrême droite de Béziers, va inaugurer la crèche de la nativité

Demain Robert Ménard, maire d’extrême droite de Béziers, va inaugurer la crèche de la nativité, sans doute placée au sein de la Mairie

Monsieur le Préfet, vous représentez le gouvernement : Allez-vous laisser encore une fois Robert Ménard bafouer la loi de 1905 ?

Monsieur le Préfet,

Depuis 2016, Robert Ménard a été condamné à six reprises, sur le fond comme en référé, par les tribunaux administratifs au sujet de la mise en place d’une crèche de la nativité au sein des bâtiments de la république, ce qui est contraire à l’article 28 de la loi de 1905.

Vous le savez : il s’agit d’une provocation à chaque fois, pour indiquer que l’on peut, quand il s’agit de la chrétienté, ignorer la loi de 1905 au prétexte des « racines chrétiennes de la France ».

C’est une forme de séparatisme, alors que Béziers est dans la République, et le maire doit se plier à la loi 1905 même s’il y est hostile.

Or, à partir de 2019, l’attitude la préfecture s’est modifiée : alors qu’elle a pu rappeler à la loi le Maire, y compris devant les tribunaux[1] saisis en référé en 2017 et 2018, le rôle de la préfecture a été ensuite de soutenir ouvertement la mairie dans ses diverses provocations.

La Libre Pensée à gagné tous ses recours à l’exception d’un seul pour une question de forme. Nous vous rappelons la décision de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse du 13 avril 2023, s’appuyant sur les arrêts du Conseil d’Etat de novembre 2016 suite à la saisine de la Libre Pensée :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047444961?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Robert Ménard, et c’est son droit, est partisan de Le Pen et de Zemmour, et applique la stratégie anti républicaine du choc des civilisations. Mais c’est un maire. Vous, vous êtes le représentant de l’action du gouvernement et de l’Etat dans le département.

Vous pouvez avoir les convictions que vous voulez, mais vous devez faire respecter la loi, y compris la loi de 1905 à Béziers.

Dans le cas où vous n’interviendriez pas, nous ferons ce que nous faisons avec constance tous les ans et que nous avons fait à nouveau cette année au moment de la publication d’un discret arrêté du maire s’octroyant à lui-même l’utilisation d’occuper le domaine public communal visant à mettre une crèche dans la mairie tous les ans : nous irons devant le TA, et en appel s’il le faut.

Il est inadmissible, sous le Macronisme, que cela soit des associations qui fassent le travail normalement dévolu au Préfet, chargé du respect de la légalité. C’est un constat de faillite de ce gouvernement qui déclare lutter contre l’extrême-droite et en sous-main lui donne tous les moyens pour exister et progresser. C’est cela le « en même temps ». L’Histoire jugera ses basses manœuvres électorales, le temps approche.

La loi c’est la loi répètent souvent les responsables politiques quand cela les arrange, alors dans le cas présent : la loi de 1905 doit s’appliquer.

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez discuter de cette question.

La Libre Pensée de Béziers, le 1er décembre 2023

[1] https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/beziers-etat-attaque-justice-installation-creche-mobile-noel-1587193.html