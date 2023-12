France - En décembre, One Voice se mobilise pour la Journée internationale des droits des animaux

En décembre, One Voice se mobilise pour la Journée internationale des droits des animaux

Du 9 au 30 décembre 2023, One Voice invite les défenseurs des animaux, associations comme particuliers, à se réunir pour la Journée internationale des droits des animaux (JIDA) dont la date exacte est le 10 décembre. Des marches, mais aussi des stands d’information impliquant la distribution de documentation ou la signature de pétitions, seront mis en place dans une vingtaine de villes en France pour sensibiliser les citoyens aux combats en cours et à mener pour la nature et ses habitants. Plus de trente-deux structures partenaires se joindront aux différentes actions organisées par One Voice. Et notamment à la marche parisienne, où seront présents des élus et de nombreux responsables d'associations.

Dans chacune des vingt villes concernées, nous manifesterons de manière unitaire pour les droits de tous les animaux, si violemment piétinés, dans absolument tous les domaines de nos sociétés humaines.

Spectacles, alimentation, loisirs, mode, habitat… nous nous tiendrons debout pour les représenter !

Nous porterons dans la rue la voix de l’ensemble des victimes de la chasse, qu’elles soient des renards roux ou des corneilles noires condamnés à mort par l’État qui les a inscrits sur la liste des « Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD), des blaireaux et de leurs petits poursuivis jusque dans leurs terriers, des ours et des loups diabolisés et décimés, ou encore des oiseaux devant fuir aussi bien les balles que les matoles, les pantes et les tenderies.

Bouleversés par la mort récente de l’orque Moana, nous martèlerons notre opposition aux cirques et aux delphinariums qui exploitent encore de si nombreux individus dressés subissant des coups pour divertir quelques personnes. Pour eux, nous demandons encore et toujours un transfert dans des sanctuaires pour une vie digne.

Nous serons également aux côtés de tous les animaux capturés dans la nature et soumis à une reproduction qui ne prend fin qu’entre les murs des laboratoires, où ils subissent des expériences toujours aussi nombreuses et douloureuses. Mais aussi auprès des taureaux victimes du spectacle sanglant des corridas, des chevaux recevant des coups dans les centres équestres, des animaux exploités et tués pour leur chair, leur fourrure ou leur peau, des chats errants, négligés par l’État, et de tous ceux faisant l’objet d’une honteuse marchandisation dans les salons du chiot ou de trafics illégaux sur Internet.

Pour les droits de tous ceux dont One Voice et ses partenaires portent la voix depuis des années, nos militants bénévoles seront au plus près du public à Amiens, Aix-en-Provence, Brive-la-Gaillarde, Chambéry, Metz, Limoges, Troyes, Paris*, Port-de-Bouc, Commercy, Strasbourg, Nantes et Falaise le 9 décembre, puis à Hortes et Objat les 9 et 10 décembre, à Marseille, Nice, Gap, Bordeaux et Montpellier le 10 décembre, et enfin à Lille le 16 décembre. Ensemble, nous prenons une nouvelle fois leur défense.

Partenaires de One Voice participants

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Samedi 9 décembre

Happening et stand d’information

Spécificité : CHASSE

Amiens (Somme)

Samedi 9 décembre

Marche

LPO Somme

Brive-la-Gaillarde (Corrèze)

Samedi 9 décembre

Distribution de tracts

Spécificité : ERRANCE FÉLINE

Écocorrèze

Chambéry (Savoie)

Samedi 9 décembre

Happening et stand d’information

Spécificité : LOUPS

AJAS

Falaise (Calvados)

Samedi 9 décembre

Distribution de tracts

Hortes (Haute-Marne)

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Limoges (Haute-Vienne)

Samedi 9 décembre

Happening et stand d’information

Parti Animaliste

Metz (Moselle)

Samedi 9 décembre

Marche

AVF

Europe Égalité Écologie

Nantes (Loire-Atlantique)

Samedi 9 décembre

Happening et stand d’information

L214

AVF

Objat (Corrèze)

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Spécificité : ERRANCE FÉLINE le samedi

Paris

Samedi 9 décembre

Marche

* voir ci-dessous

Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône)

Samedi 9 décembre

Projection et atelier pédagogique

Strasbourg (Bas-Rhin)

Samedi 9 décembre

Happening et stand d’information

Parti Animaliste

Troyes (Aube)

Samedi 9 décembre

Bordeaux (Gironde)

Dimanche 10 décembre

Happening et stand d’information

CRAC Sud-Ouest,

Collectif Landes Anti- Corrida

Parc Animalier Sud – Gironde

Marseille (Bouches-du-Rhône)

Dimanche 10 décembre

Distribution de tracts

Nice (Alpes-Maritimes)

Dimanche 10 décembre

Marche

Collectif Animalier du 06

SPACA

L214

The Earthlings Experience – Alpes-Maritimes

Montpellier (Hérault)

Dimanche 10 décembre

Marche

Parti Animaliste

Anonymous for the Voiceless

Gap (Hautes-Alpes)

Dimanche 10 décembre

Lille (Nord)

Samedi 16 décembre

Happening et stand d’information

Commercy (Meuse)

Samedi 9 décembre

Distribution de tracts

Spécificité : ERRANCE FÉLINE

* À Paris :

Présence d’élus de divers partis politiques, et de nombreuses structures participantes aux côtés de One Voice :

Alliance Éthique

Animal Testing

Anonymous for the Voiceless

Antidote Europe

AOC

ASPAS

Association Stéphane Lamart

AVF

Brigade Animale

Brigade de Protection Animale

CAP

CIWF France

Code Animal

COLBAC

Collectif Renards et Blaireaux

Collectif SIPE

CRAC Europe

Futur Asso

L214

OABA

PACCT

PAZ

Quatre Pattes

Règne Animal

Sea Shepherd

Welfarm

Pour toute information supplémentaire sur cette campagne ou sur les autres combats de One Voice pour les animaux et la nature, n'hésitez pas à me contacter directement, je vous mettrai en relation avec la personne de notre équipe la plus à même de vous répondre.

Bien cordialement,

Jessica Lefèvre-Grave

Relations presse

Directrice Relations externes et Investigations

+33 6 88 57 47 17

one-voice.fr

1A place des Orphelins, 67065 STRASBOURG Cedex

Soutenez-nous en utilisant le moteur de recherche Lilo.org



Pour vous désabonner cliquez-ici