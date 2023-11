Hérault - Installation du Comité départemental des services aux familles

La Préfecture de l’Hérault, le Conseil départemental et la CAF mettent en place une nouvelle instance départementale : le Comité départemental de services aux familles (CDSF). Il a pour missions de mettre en œuvre la stratégie de coopération et de coordination du second schéma directeur des services aux familles (SDSF) en 2021.

Le CDSF sera installé officiellement le 30 novembre 2023 à 10h00 à la préfecture de l’Hérault, par François- Xavier LAUCH, préfet de l’Hérault, Kléber MESQUIDA, Président du Conseil départemental de l’Hérault, Laurent TEISSIER, Président du Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault et Thierry MATHIEU, Directeur de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault, en présence des partenaires du Schéma départemental de service aux familles (SDSF).

LE CDSF (*) NOUVELLE INSTANCE GARANTE DE LA QUALITE DES SERVICES AUX FAMILLES

Elle est composée de représentants du Conseil départemental, de l’État, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des associations familiales, des professionnels de l’enfance et de la famille, et des usagers. Il se réunit au moins une fois par an pour définir les orientations, les priorités et les modalités d’évaluation du SDSF.

Elle va s’appuyer sur les partenaires locaux, comme les associations, les services sociaux, les collectivités locales, etc., pour offrir aux familles des services de proximité et de qualité.

Le CDSF développe des actions et des projets visant à soutenir les familles dans leur rôle éducatif, en leur proposant des activités collectives, des formations, etc. Le CDSF contribue enfin à sensibiliser les acteurs locaux à la cause des familles touchées par des vulnérabilités comme le handicap par exemple, en favorisant le dialogue, la concertation et la mobilisation.

(*) Références réglementaires concernant le CDSF : Décret 2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d’assistant maternel - Circulaire DGCS/SD2C/2022/163 du 21 juillet 2022 relative à la mise en œuvre des comités et des sdsf

Le Schéma Départemental des Services aux Familles s’articule autour de quatre axes stratégiques :- Soutenir la parentalité et accompagner les familles dans leurs transitions