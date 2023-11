Tarn - Quand Passion et Artisanat se rencontrent...

Henri LECONTE, par LAVOISIER Maroquinier, matérialise sa vision de l’espace de travail au travers d’articles en cuir reflets de ses valeurs et de ses principes de vie. Cette union représente bien plus qu'une simple collaboration, elle incarne des valeurs profondes de partage, de respect et de créativité sans limite...

LE PARTENARIAT

Les parallèles entre l’artisanat et le sport sont nombreux. Les notions d'exigence, de confiance en soi et d’image sont centrales à la réalisation des objectifs.

Expert reconnu du bien-être et de la performance, Henri LECONTE partage sa philosophie, ses anecdotes, et les enseignements tirés du sport de très haut niveau avec ses admirateurs et les nouvelles générations qui le découvrent, qu'il s'agisse d'athlètes, de professionnels, ou de grandes entreprises.

Le savoir-faire de LAVOISIER Maroquinier permet d’accompagner efficacement leurs clients dans leurs recherches de confort, d'image de marque, ou de fidélisation des équipes, où l’ultime détail change tout, comme en sport de haut niveau.

Le rapprochement entre Henri LECONTE et LAVOISIER Maroquinier s’est fait naturellement, par leurs valeurs communes et leur approche identique de l’espace de travail.

LAVOISIER Maroquinier

Depuis 2012, LAVOISIER Maroquinier est spécialisé dans la conception et la fabrication de sous-mains et d'accessoires pour l’espace de travail.

Convaincus que le bien-être est essentiel pour préserver efficacité et performance, l’atelier s’engage à créer des articles d’exception, intemporels et porteurs de sens. Leurs créations se définissent comme synonyme d'élégance et de savoir-faire artisanal français.

LAVOISIER Maroquinier est l’interlocuteur privilégié des professionnels et des particuliers désireux de transformer leur espace de travail en un lieu de bien-être, d’efficience avec une image de marque puissante et une identité valorisée.

La philosophie et la quête d’un esprit sain dans un corps sain d’Henri LECONTE se marient à merveille à l’image de la maroquinerie portée par LAVOISIER Maroquinier.

LE COFFRET HL60

Cette édition limitée - réalisée à l'occasion des 60 ans d'Henri LECONTE - comporte une dédicace personnelle. Un témoignage émouvant de son implication qui accentue le caractère unique et précieux de chaque SET HL60.

Henri LECONTE et LAVOISIER Maroquinier, dévoilent la parure de bureau “SET HL60”

Le “SET HL60” est l’expression “dans la matière” de la créativité d'Henri LECONTE et du savoir-faire de LAVOISIER Maroquinier, en célébration des 60 ans de l’icône du tennis français.

Chaque détail, chaque élément, des couleurs aux textures, a été soigneusement choisi en collaboration avec Henri LECONTE lui-même, faisant de ce SET une extension de sa vision pour l’intemporalité, le professionnalisme et l’harmonie.

A propos d'Henri LECONTE

Numéro 5 du tennis mondial en 1986 et vainqueur de la Coupe Davis en 1991, il marque les esprits par son jeu singulier. Boris Becker déclare : “Henri joue des coups qui n'existent pas".

Henri LECONTE, dans la vie comme sur le court repousse les limites et s’illustre dans l’inattendu. Sa combativité, son approche particulière du jeu, sa préparation mentale, il a su les traduire en dehors du terrain de tennis. Désormais, il partage son expérience du dépassement de soi auprès d’un large public.

Talentueux, généreux et volontaire, Henri LECONTE ne laisse personne indifférent. C’est un véritable passionné de la vie, portant en lui le respect des traditions et la fascination pour la créativité. Une influence familiale profonde se reflète dans sa relation avec la maroquinerie et le cuir, sa sœur Frédérique étant elle-même une créatrice reconnue.

En somme, le partenariat entre LAVOISIER Maroquinier et Henri LECONTE transcende les frontières du simple accord pour devenir une célébration du bien-être et de la passion et un engagement partagé envers l’artisanat et l'élégance à la française.