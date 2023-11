Toulouse - Le Cobalt Market, fait son grand retour pour une 4ème édition !

Les 9 et 10 décembre, le Cobalt Market donne rendez-vous aux toulousain.e.s pour une toute nouvelle édition. Direction la halle du Canaille Club où 32 créateurs venus de Toulouse, de la Région et de France nous feront découvrir leur marque et leur univers à travers la présentation de leurs produits fétiches. De quoi dénicher quelques idées cadeaux originales pour Noël !

Comme pour chacune de ses éditions, le Cobalt Market propose une sélection pointue de produits autour de la mode, de la beauté, de la déco, du bijou de l’enfant…

Imaginé par Sophie, le Cobalt Market a à cœur de faire (re)découvrir, talents confirmés et jeunes créateurs prometteurs et de nous partager leur histoire et leur savoir-faire. Pour ce 4ème rendez-vous, en plus des créateurs phares, présents depuis la genèse du projet, de nouveaux artisans présenteront leurs créations.



Côté food, pour le déjeuner, le samedi, rendez-vous au Canaille Club qui propose une carte de canailleries faisant la part belle aux produits régionaux et une sélection exceptionnelle de côtes de bœuf affinées sur place.

Le dimanche, les Mecs au Camion régaleront les visiteurs avec leurs burgers !

Coté ateliers* :

MaïMaï Bijoux proposera un atelier destiné aux ados et adultes pour fabriquer leur propre bijou d’oreille,

Bitono proposera un atelier sérigraphie destiné aux petits et grands,

Nuée a imaginé un atelier « fabrique ton carnet » - dès 12 ans,

Monique Store (en collaboration avec fijijolpois) sera l’occasion de créer sa propre couronne de Noël.

Tarifs ateliers à retrouver sur place.

Le samedi 9 décembre de 10h à 19h - Le dimanche 14 mai de 10h à 18h