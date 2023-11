Albi - RTL : Albi dans le concours des marchés de Noël des auditeurs de RTL

DU 25 NOVEMBRE DECEMBRE AU 4 DECEMBRE A 5H, 8H ET 12H08 SUR RTL.

Qui de Colmar, Amiens, Metz, La Garde, Angers, Thonon-les-Bains, Albi ou Bayonne sera élu marché de Noël préféré des auditeurs de RTL ? Le vote aura lieu sur RTL.fr et l’application RTL. Résultats le 4 décembre !

Depuis le 25 novembre, huit marchés de Noël sont en lice pour devenir le meilleur marché de Noël des auditeurs de RTL. Le marché de Noël d’Albi fait partie de cette compétition. La ville sera mise à l’honneur sur RTL le 2 décembre grâce au reportage sur place de Patrick Tejero.

Le concours permet de proposer une véritable vitrine de la richesse culturelle et artisanale de la France pendant la période des fêtes. Le reportage diffusé sur RTL transporte les auditeurs dans l'atmosphère unique du marché de Noël d’Albi, mettant en lumière les traditions, l'artisanat local et les délices culinaires qui font la renommée du Tarn et de ses alentours.

Cyril Lignac a par ailleurs apporté son soutien à ce marché de Noël dans le cadre de cette opération. "C'est mon marché de Noël préféré" a-t-il déclaré.

Le vote se passe ici : https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/votez-pour-elire-votre-marche-de-noel-2023-prefere-7900324466