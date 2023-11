Toulouse - FORMADIA rejoint le Groupe Peps Partners

FORMADIA rejoint le Groupe PEPS Partners pour un offre plus complète de formations et de conseils aux acteurs de la santé à domicile.

Dans un contexte de vieillissement de la population, le maintien des personnes âgées à domicile et la médicalisation des lieux de vie deviennent une préoccupation majeure.

Face à une demande croissante, les acteurs de la santé à domicile - Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel médical, Pharmacies, Ehpad et autres Etablissements médico-sociaux - sont confrontés à des problématiques à la fois d’organisation interne, de recrutements et de certification Métier.

Le rapprochement de FORMADIA et du groupe PEPS Partners vise à répondre à ces demandes avec plus d’offres de formation (en présentiel, distanciel et E-learning) et de conseils.

Avec les moyens du groupe PEPS Partners, FORMADIA intègre une force commerciale complémentaire et de nouveaux formateurs-consultants expérimentés. L’entreprise va ainsi renforcer sa présence sur la France métropolitaine et les DOM/TOM et entend doubler son activité d’ici fin 2026.

FORMADIA en 2022, c’est 30 500 heures de formation et 1667 stagiaires formés.

Depuis 2010, l’entreprise a accompagné 1950 professionnels de la santé à domicile.

Par ailleurs, PEPS Partners comprend 2 cabinets de conseil et de formation : Peps Consultants et Praxis. Avec ces nouvelles expertises, FORMADIA peut dorénavant apporter à ses clients des prestations de conseil en organisation et en management ainsi qu’un accompagnement à l’évaluation, au recrutement et à la formation de nouveaux collaborateurs.

« L’écosystème de la santé à domicile (Pharmaciens, Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel médical, Etablissements Médicosociaux) bénéficie maintenant d’une offre de valeur allant de la détection des potentiels humains jusqu’à leurs formations et leurs certifications métier. La complémentarité des sociétés du groupe PEPS permet de proposer un accompagnement managérial 360 aux dirigeants sous la forme de conseil et/ou de coaching avec l’objectif d’améliorer la performance individuelle et collective de leur structure » précise Philippe Sartre, président de FORMADIA et du groupe PEPS Partners.

Légende photo :

CODIR FORMADIA (de gauche à droite) : Bruno BENSOUSSAN, Philippe SARTRE, Gilles CLARENS, Eric DARDENNE