Hérault - Le Sénateur Bilhac soutient les viticulteurs d'Occitanie dans l'hémicycle

Monsieur le ministre, Mes chers collègues,

Au moment où on aborde le volet agricole, je voulais dire qu’hier, il y avait 5000 vignerons dans les rues de Narbonne qui criaient leur colère et leur désespoir. Ils étaient là, les quelques-uns qui sont encore en culture conventionnelle, ceux qui sont en HVE, ceux qui sont en bio.

Tous disaient la même chose, qu’ils soient vignerons coopérateurs ou vignerons indépendants, moins 30 % à 40 % de récolte, à cause de la sécheresse de cet été. Des prix en baisse, des importations importantes. À côté de cela, des augmentations de prix, des intrants, des pièces pour entretenir le matériel, des cotisations à payer à la MSA, des emprunts à rembourser : tous disent la même chose et j’en ai rencontrés beaucoup. On ne pourra pas sortir de salaire une fois payées les charges fixes, il ne restera rien.

Et donc, je voudrais ici puisque je n’étais pas à leurs côtés, hier, à Narbonne, leur dire toute ma solidarité. Et vous dire Monsieur le Ministre que c’est une discussion grave dans le midi, car si la vigne est un outil économique pour nos départements, c’est aussi un outil environnemental, et au moment où les incendies de forêts se développent, tout le monde sait que la vigne reste le meilleur coupe-feu, la meilleur préservation d’un espace naturel. Et puis, il faudra bien quand même depuis la loi ÉGALIM, voir comme on peut arriver à interdire la vente à perte, qui est déjà interdite dans tous les domaines sauf pour les paysans qui souvent n’arrivent pas à vendre en intégrant leur salaire dans le prix de production.

Je vous remercie

https://fb.watch/oBIoYIkFYK/