Montpellier - Lutte contre la précarité énergétique, une opération de sensibilisation auprès de 3000 foyers

Pour lutter contre la précarité énergétique, Montpellier Méditerranée Métropole, GRDF et FACE Hérault lancent une opération de sensibilisation à destination de près de 3 000 foyers sur le territoire : CIVIGAZ.

La précarité énergétique est un sujet majeur sur le territoire où l’on estime que 15% des ménages sont concernés, contre 12% au niveau national. Le contexte inflationniste, et l’augmentation des coûts de l’énergie qui en découle, est venu renforcer la nécessité d’agir. C’est pourquoi Montpellier Méditerranée Métropole, GRDF et FACE Hérault lancent une opération à destination de près de 3 000 foyers sur le territoire. Portée par des jeunes âgés de 16 à 25 ans dans le cadre d’un programme de service civique, cette mission d’intérêt général vise à sensibiliser les foyers les plus modestes à la maîtrise de la demande en énergie et à la sécurité des installations intérieures au gaz des logements.

Un objectif de près de 3 000 foyers sensibilisés d’ici la fin du programme

Le dispositif CIVIGAZ va concrètement débuter en décembre 2023 et durera jusqu’en septembre 2024. Il va permettre de sensibiliser près de 3 000 foyers répartis sur les quartiers Celleneuve, Cévennes et Mosson. Des visites à domicile seront effectuées par les volontaires en service civique et un médiateur. L’accent sera mis sur la sobriété énergétique et l’accès aux données de consommation grâce à l’initiation des foyers aux outils de suivi de leur consommation. Des accompagnements individualisés seront proposés en fonction des besoins en coordination avec le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (S.L.I.M.E.) du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Montpellier. Ces visites seront complétées par une quarantaine d’animations collectives dans des espaces publics : en bas des immeubles, dans les écoles, les Maisons Pour Tous, etc.

Une mobilisation des bailleurs sociaux et des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique

La mise en place du dispositif CIVIGAZ sur le territoire de la métropole se prépare depuis l’été dernier et mobilise l’ensemble des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique du territoire, dont les bailleurs sociaux ACM HABITAT, Hérault Logement et Promologis. Fortement impliqués, ils ont contribué à déterminer les lieux particulièrement concernés par l’enjeu de la précarité énergétique et se sont engagés à faciliter les visites des jeunes en service civique dans les habitats qu’ils ont en gestion. Des points mensuels entre l’ensemble des partenaires seront réalisés jusqu’à la fin du programme afin d’en suivre l’évolution et les résultats. Le dispositif se déploiera également dans le parc privé, en coordination avec la Direction de l’habitat et des parcours résidentiels de la métropole, où résident près des 2/3 des ménages qui se trouvent en situation de précarité énergétique.

La métropole de Montpellier déploie différentes actions en direction des ménages en situation de précarité énergétique via le Fonds Solidarité Logement et s’est fixé, à travers son Plan Climat Air Energie Territorial solidaire, approuvé en février dernier, des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique avec 4500 logements/an avec un gain de 40% minimum d’ici 2030. Des dispositifs variés accompagnent la rénovation énergétique des logements privés avec notamment des dispositifs d’aides en direction des revenus les plus modestes et l’attribution d’une aide Plan climat de 2600 €/logement pour tous.

Cette mobilisation de tous les acteurs est un motif de satisfaction pour la métropole et notamment pour Isabelle Touzard, Vice-Présidente à la transition écologique et solidaire, biodiversité, énergie, agroécologie et alimentation : « la lutte contre la précarité énergétique est un enjeu de solidarité auprès de nos concitoyens de plus en plus préoccupant pour l’avenir et l’équilibre du territoire. Nous nous sommes fixés l’objectif de passer sous la barre des 10% de foyers en situation de précarité énergétique d’ici 2030 et moins de 5% en 2050. Le dispositif CIVIGAZ, qui figure dans le nouveau contrat de concession du réseau de distribution public de gaz entre la métropole et GRDF, est l’un des outils pour y parvenir ».

Le dispositif CIVIGAZ découle, en effet, directement de ce nouveau contrat entré en vigueur au 1er juillet dernier. Frédéric Fort, Directeur Territorial de GRDF sur l’Hérault, souligne : « nous sommes mobilisés pour réussir la transition énergétique et substituer du gaz vert au gaz fossile. Mais nous veillons aussi à ce que cette transition soit au bénéfice de toutes et tous. Ainsi, agir pour la transition énergétique et contre la précarité énergétique sont les deux facettes de notre action et elles s’inscrivent pleinement dans nos missions de service public. »

Pour Michèle Tisseyre, Présidente de FACE Hérault : « ce projet est une occasion unique d’aller à la rencontre des habitants dans une approche transversale et partenariale et de pouvoir détecter des difficultés auxquelles chaque partenaire expert pourra apporter des solutions. A l’heure où le lien social et les solidarités sont plus que jamais nécessaires, l’équipe CIVIGAZ, très bien entourée par l’ensemble des partenaires, pourra faire sa part pour contribuer à la lutte contre la précarité énergétique, mais aussi sortir un peu de l’isolement par la création de moment collectifs ».