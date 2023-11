Occitanie - Grippe saisonnière : « À 1 mois des fêtes de fin d'année, le vaccin doit rester le premier réflexe »

Grippe saisonnière : « À 1 mois des fêtes de fin d’année, le vaccin doit rester le premier réflexe »

La circulation des virus grippaux est particulièrement active en ce moment.

Ainsi, à un mois des fêtes de Noël, les infirmiers libéraux d’Occitanie, acteurs de proximité et moteurs de la campagne 2023-2024, souhaitent rappeler l’importance de ce geste d’apparence anodin, mais aux bénéfices importants, surtout pour les publics les plus fragiles : femmes enceinte, personnes âgés ou souffrant d’insuffisance cardiaque…

Points clés :

 La campagne de vaccination antigrippale a démarré le 17 octobre

 « On peut tuer avec une simple grippe »

 La vaccination a un coût modique et peut même être gratuite pour les personnes à risque

« La grippe touche chaque hiver entre 2 et 6 millions de personnes. Elle est responsable de nombreuses hospitalisations et décès, en

particulier chez les personnes fragiles », indique Jean-François Bouscarain, infirmier libéral installé à Valergues, près de Montpellier et

président de l’URPS ILO,



l’Union régionale des professionnels de santé infirmiers en Occitanie

Représentant plus de 15 000 infirmiers libéraux en Occitanie et donc une « force de frappe importante sur le champ de la vaccination », il se mobilise naturellement avec ses confrères et consœurs afin de sensibiliser la population d’Occitanie à l’importance

de ce geste d’apparence anodin, mais significatif pour les membres les plus fragiles de notre entourage. « Hélas, la grippe tue encore en 2023. Il est donc essentiel de tout faire pour se protéger. C’est même une nouvelle définition de la solidarité.

Il en va de notre responsabilité́ collective de préserver ses proches. Je pense bien sûr à nos ainés, mais aussi aux enfants en bas âge, aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies lourdes... », indique-t-il, invitant chacun et chacun d’entre-nous à faire le

point sur son carnet vaccinal.

Trois choses à retenir

Les infirmiers libéraux se sont vus élargir par décret du 8 aout 2023, leurs compétences en matière de vaccination.

= Ils sont désormais autorisés à administrer et prescrire l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l’exception des vaccins vivants atténués (BCG, rougeole par exemple…) chez les personnes immunodéprimées.

Vous pouvez ainsi, en lien avec une infirmière ou un infirmier, vous protéger contre 15 vaccins.



= La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche, mais aussi contre les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les hépatites A et B, les méningocoques (A, B, C, Y et W), la rage. Et bien sûr, aussi contre le virus de la Covid-19 et la grippe saisonnière !

Le vaccin antigrippal est entièrement remboursé par l';Assurance maladie

= C’est le cas pour les personnes à risques, qui reçoivent de leur caisse une invitation et un bon de prise en charge afin de retirer gratuitement le vaccin chez leur pharmacien. Elles peuvent ensuite se faire vacciner par le professionnel de leur choix. Pour les autres assurés, le coût du vaccin (et de l’injection) n’est pris en charge par l';Assurance maladie mais reste faible, puisqu’il oscille entre 6 et 10 € en pharmacie.

