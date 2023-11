Hérault - 19 personnalités refusent d'assimiler les corridas sanglantes à la culture !

Tauromachie : la corrida sanglante ne peut pas être considérée comme de la culture.

Dans le cadre de la ville française qui sera choisie le 13 décembre prochain au titre de Capitale européenne de la culture, des personnalités du monde de la culture demandent aux 3 présidents de Métropole et au maire de Bourges finalistes de se positionner sur les corridas sanglantes. A savoir : Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Nous précisons que Yann Galut, maire de Bourges, est le seul, sur les 4 finalistes, à avoir explicitement et publiquement refusé d'assimiler la corrida à la culture.

Le 13 décembre prochain sera désignée par un Jury européen la ville française au titre de Capitale européenne de la culture pour 2028. L

Notre Fédération des Luttes pour l'Abolition des Corridas ainsi que les personnalités du monde de la culture signataires, estiment que mettre à mort un animal après de longs sévices juste pour le divertissement ne peut en aucun cas s'assimiler à de la culture. Par conséquent, nous aimerions connaître la position des présidents des 3 Métropoles candidates au titre de Capitale européenne de la culture.

Sachant que Monsieur Yann Galut, Maire de Bourges, s'est déjà positionné fermement contre la corrida. La FLAC et les personnalités de la culture lui en sont reconnaissantes.

Questions posées aux 4 maires finalistes : pensez-vous que soutenir la corrida serait un atout ou, au contraire, un handicap, sachant qu'une majorité de députés européens s'opposent aux subventions qui leur sont allouées ? Sans parler des 87 % de français qui demandent son interdiction selon un récent sondage IFOP (2022).

Pensez-vous qu'en raison de la dimension éthique qui ne manquera pas d'être prise en considération, une absence de positionnement de votre part sur cette question serait contre-productive en termes d'image pour votre ville à l'échelle européenne et même nationale ? D'autant plus que la corrida a été considérée comme radiée de l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel français en 2015.

Sinon, pouvez-vous nous donner votre position sur les mineurs assistant aux corridas sachant que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, en 2016, a demandé à la France leur mise à l'écart en raison du caractère cruel et violent de ce spectacle.

Pour votre info, la semaine du 4 décembre, le Jury européen repassera visiter les 4 villes finalistes.

Personnalités du monde de la culture qui ont donné leur accord pour ces questions :

Frédéric Vitoux : Membre de l'Académie Française.

Didier Decoin : Président de l'Académie Goncourt. Prix Goncourt.

Annie Ernaux : Prix Nobel de littérature.

Amélie Nothomb : Romancière et membre de l'Académie Royale de langue et de littérature française de Belgique. Prix Renaudot.

Christophe André : Écrivain et psychiatre.

Yann Arthus-Bertrand : Photograhe, réalisateur et écrivain.

Yolaine de la Bigne : Écrivain et journaliste.

Stomy Bugsy : Acteur et rappeur.

Hélène de Fougerolles : Réalisatrice et actrice.

Irène Frain : Romancière. Prix Renaudot

Alexandre Jollien : Philosophe et écrivain.

Pierre Jouventin : Écrivain et éthologue.

Arno Klarsfeld : Juriste et écrivain.

Guillaume Meurice : Chroniqueur radiophonique.

Raphaël Mezrahi : Acteur et humoriste.

Yves Paccalet : Philosophe et écrivain.

Corine Pelluchon : Philosophe et écrivain.

Matthieu Ricard : Philosophe et photographe.

Renaud Séchan : Auteur, compositeur, interprète.