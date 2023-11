Aveyron - Point S Entretien Auto Lanuéjouls

Frédéric Laget, ouvre un centre Point S Entretien Auto à Lanuéjouls dans le département de L’Aveyron.

Frédéric Laget, évolue dans le secteur automobile depuis de nombreuses années. Formé en mécanique poids lourd, il ouvre son premier centre d’entretien auto à 18 ans avec le soutien de ses parents. Au cours de sa carrière, il a aussi bien tenu le rôle d’entrepreneurs que de salariés, une polyvalence qui lui permet d’appréhender le secteur automobile de manière plus large.

Il y a un peu moins d’une dizaine d’année, Frédéric Laget, s’associe à son patron. Ils ouvriront un premier centre Point S dans l’Hérault. À la suite de cette première collaboration avec l’enseigne, il décide de déplacer son activité dans l’Aveyron et créé un nouveau centre à Lanuéjouls.

« Point S est l’enseigne la plus renommée en matière de pneumatiques. Elle sait rester dynamique en proposant des idées et solutions adaptées aux évolutions du marché. » commente Frédéric Laget.

Le centre Point S Entretien Auto de Lanuéjouls dispose de 5000 m2 de parking et de 300 m2 d’atelier. Grâce à cet espace exceptionnel, Frédéric Laget envisage de développer son activité sur l’agricole en premier lieu puis sur le poids lourd et la vente de véhicules neufs et d’occasion à plus long terme. Il dispose de tous les équipements nécessaires à l’entretien des pneumatiques pour véhicules léger et agricoles et aux prestations et services mécaniques. Il est également équipé d’une baie Glass dédiée au vitrage automobile. 3 personnes dont Frédéric Laget font vivre au quotidien, le point de vente de Lanuéjouls.