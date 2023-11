Hérault - Renfe collabore avec le premier réseau de femmes entrepreneurs à bord du train

Renfe collabore avec le premier réseau de femmes entrepreneurs à bord du train

Des activités et des formations auront lieu à bord du train.

Les trains AVE International offrent 28 fréquences hebdomadaires sur ses deux lignes en France

La première session de réseautage des femmes aura lieu à bord du train AVE International de Renfe, qui a quitté Barcelone à 16h34 pour Marseille hier. Pendant le voyage, un groupe de femmes entrepreneurs de différents secteurs a reçu une formation et a realisé des activités à bord.

L’AVE Internacional de Renfe met le salon du train à la disposition d'un groupe de femmes issues de différents secteurs, qui échangeront leurs connaissances et leurs expériences pendant le voyage de près de 5 heures. La première édition de ce voyage innovant est organisée par Rosaura Alastruey, experte en réseautage professionnel.

Les passagères assisteront, entre autres activités, aux Journées de l'Entreprenariat Féminin à Marseille pour analyser les différences entre l'entreprenariat espagnol et français, et ainsi élargir leur réseau de relations.

AVE International en France

Renfe propose 28 fréquences hebdomadaires sur ses deux lignes en France (vers Marseille et Lyon). Le service AVE sur la ligne Madrid-Marseille relie les gares intermédiaires de Guadalajara, Saragosse, Camp de Tarragone, Barcelone Sants, Gérone, Figueres Vilafant, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier-St-Roch, Nîmes, Avignon-TGV et Aix-en-*Provence. La ligne de Lyon ajoute également cette destination et Valence à la liste des villes AVE.

L’AVE continue de consolider sa position en tant qu'alternative de voyage durable et de qualité pour relier l'Espagne et la France au meilleur prix.