Occitanie - L'opérateur d'Occitanie reconduit pour « Mon Conseil en évolution professionnelle »

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service public qui se déploie depuis le 1 er janvier 2015 et qui permet aux actifs d’être accompagnés gratuitement sur l’ensemble des questions liées à la sphère professionnelle. Depuis 2020, pour les personnes en emploi, le service CEP est mis en œuvre par un opérateur régional sélectionné par France compétences à la suite d'un appel d’offres. En Occitanie, l’opérateur actuel est reconduit afin de déployer le service pour 4 années supplémentaires à compter du 2 janvier 2024.



Une information importante accompagne cette reconduction : à compter de cette date, tous les opérateurs régionaux seront regroupés sous une seule identité : "Avenir Actifs".



Une identité commune nationale pour une meilleure lisibilité

L'unification des opérateurs régionaux sous le nom "Avenir Actifs" vise à simplifier la compréhension du conseil en évolution professionnelle. Dorénavant, les opérateurs régionaux adopteront une identité commune sous le nom "Avenir Actifs". Cette nouveauté vise à rendre le service CEP plus lisible pour ses publics tout en harmonisant et coordonnant son image et son positionnement dans le paysage de l'orientation, de l'emploi, de la formation et du travail. Le site internet www.mon-cep.org demeura la plateforme nationale d’orientation vers le bon opérateur de ce service.



Occitanie : le groupement piloté par le CIBC Centre-Occitanie et ses partenaires reconduit dans sa mission

En Occitanie, le groupement constitué du réseau des CIBC et des chambres consulaires, qui délivre le service depuis 2020, a été reconduit dans sa mission. Le réseau des GRETA intègre d’ailleurs ce groupement dans 3 départements (Haute-Garonne, Gard et Hérault). Dès le 2 janvier 2024, près de 150 conseillers poursuivront leur mission sur 84 villes et plus de 100 sites sur l'ensemble des départements. Ce sont au total 16 villes supplémentaires qui seront couvertes, notamment en milieu rural, afin de faciliter toujours davantage l’accès au service.



L'année précédente, en Occitanie, près de 15 000 actifs ont sollicité ce service, que ce soit pour prendre du recul sur leur situation professionnelle ou pour être accompagnés dans leurs choix professionnels (changement de métier, création d’entreprise, évolution interne, recherche d’emploi…). La qualité et l'efficacité du service sont aujourd'hui pleinement reconnues, avec plus de 94% de satisfaction parmi les personnes ayant fait appel au CEP dans notre région.



« Notre groupement se réjouit grandement de la reconduction de la confiance de France compétences en tant que mandataire. Cette reconduction témoigne de la validation de la stratégie et des efforts que nous déployons au quotidien pour fournir un service public de qualité en Occitanie. Au cours des quatre prochaines années, nous persévérerons dans notre engagement en faisant preuve d'exigence et d'adaptation, avec pour objectif principal l'augmentation du recours à nos services. Nous nous engageons à répondre aux besoins d'un public plus large, tout en respectant la singularité de chaque individu. C'est là notre engagement central pour les années à venir. », explique Marie Delon, Directrice de projet de l’opérateur régional du conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les travailleurs indépendants en Occitanie