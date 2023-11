Toulouse - Célébration des 75 ans de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme

Le 10 décembre prochain, date de la journée internationale des droits de l’Homme, sera l’occasion de célébrer le 75ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) adoptée par l’ONU en 1948. Dans ce contexte, date associée à la journée internationale des migrants qui sera célébrée le 18 décembre, l’École des Droits Humains et de la Terre (EDDHT), soutenue par la Mairie de Toulouse et en partenariat avec l’Académie de Toulouse, organise un événement pour permettre à une centaine de lycéens de se rencontrer et de travailler ensemble pour la promotion et le respect des droits humains dans le monde, dont l’actualité témoigne de violations douloureuses et répétées.



Dans un contexte où le changement climatique a un impact de plus en plus important sur les populations du monde, et où les prévisions pour 2030 sont de 260 millions de personnes déplacées et d’1,2 milliard en 2050, la prise de conscience et la mobilisation des adultes de demain est particulièrement nécessaire pour que soient respectés développement et droits humains. Cet événement, organisé sous la forme d’un stage de deux journées complètes réunissant une centaine de lycéens issus de classes ordinaires et de classes UPE2A, sera l’occasion pour des lycéens de différentes cultures, et de différentes nationalités, de coopérer, de s’entraider et de débattre autour de la problématique des migrations climatiques.

La Simul’Onu : un jeu de rôle grandeur nature pour comprendre les enjeux de la diplomatie.

La Simul'ONU est un exercice de simulation d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour initier les lycéens à la citoyenneté mondiale. Elle permet d’expérimenter une position de pouvoir, d’incarner en équipe pendant deux jours le point de vue d’un État autre que le sien, pour découvrir la coopération internationale dans un climat de convivialité interculturelle. Les participant·es vont ainsi préparer des discours, participer à des débats, planifier des stratégies pour lesquelles seront engagées des négociations avec allié·es et adversaires afin d’élaborer des solutions communes réalistes.



L’objectif selon le fondateur Maître Cantier est “de défendre et promouvoir l’ensemble des droits qui concourent à notre humanité”, le tout basé sur le vivre-ensemble.



Un projet impliquant une centaine de lycéens français et lycéens allophones nouvellement arrivés.

Ce projet, sera l’occasion de célébrer les 75 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 dans le cadre de l’ONU, et de sensibiliser les lycéens à la journée internationale des migrants (18 décembre). Il s’articulera de la manière suivante : une journée de préparation (découverte de l'ONU et de son rôle de diplomate, travail sur l'oralité, jeux et débats, activités ludiques...) et une journée de simulation d’une assemblée générale. Cette manifestation sera encadrée et animée par des professionnels de l’EDDHT. Invitation de la presse : Le 15 décembre se tiendra la simulation elle-même à laquelle participeront plusieurs experts du sujet qui apporteront leurs éclairages aux élèves (Casnav de l’Académie de Toulouse, Amnesty International, Ancien diplomate à l’ONU, …).



Cet événement est financé par la Mairie de Toulouse et bénéficie de l’appui de l’Académie de Toulouse et des trois établissements partenaires (Lycée Déodat de Séverac, Lycée SaintSernin et Lycée polyvalent Bellevue).