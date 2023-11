Montpellier - Le Domaine de l'Oulivie transforme en huile les olives des habitants du Grand Montpellier

Pour la 4ème édition des Olivades*, les apporteurs du délicieux fruit méditerranéen pourront déposer leur récolte comme de tradition, au Domaine de l’Oulivie (Combaillaux) ou, la nouveauté, aux Halles du Verger (Castelnau-le-Lez). Rendez-vous dès le samedi 18 novembre 2023 !

« C’est sous le signe de l’ouverture que nous avons voulu placer cette nouvelle édition des Olivades ! » expliquent Pierre et Roch Vialla, les propriétaires du Domaine de l’Oulivie, l’une des principales propriétés oléicoles héraultaises. « Cette année, les habitants de la ville-centre et du sud de la métropole pourront valoriser plus facilement les fruits de leurs oliviers ornementaux en déposant leur récolte aux Halles du Verger à

Castelnau-le-Lez ». Les olives collectées en ville seront chaque jour transportées jusqu’à Combaillaux et triturées dans le moulin du producteur d’huile.

6 TONNES D’OLIVES VALORISÉES CHAQUE ANNÉE !

Nul besoin d’être un spécialiste, ni même de connaître la variété de son arbre pour participer. Toutes les olives sont acceptées à condition d’être cueillies sur l'arbre (jamais par terre) et déposées au moulin dans les 48 heures suivant la récolte. Pour 10 kg d’olives récoltées, les participants obtiennent 1 litre d’huile, sans frais de trituration !

Les apporteurs, venus au Domaine de l’Oulivie avec leur contenant propre et sec**, pourront récupérer directement l’huile d’olive. « Ceux qui auront opté pour le point de collecte des Halles du Verger seront conviés le mercredi 10 janvier 2024 à un apéritif dînatoire au cours duquel ils se verront remettre leur(s) bouteille(s) d’huile », précise Roch Vialla.

« Les premières éditions des Olivades ont permis de mieux faire connaître ce produit emblématique de la gastronomie et du terroir languedocien et d’éviter le gaspillage de près de 6 tonnes d’olives chaque année » s'enthousiasme Pierre Vialla. « Avec ce nouveau point de collecte plus accessible à de nombreux Montpelliérains, nous espérons aller bien au-delà ! ». Un résultat attendu dès la fin de l’opération, samedi 16 décembre.

INFORMATIONS PRATIQUES

MOULIN DU DOMAINE DE L’OULIVIE

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h. Fermé les dimanches. Sans rendez-vous. Fermeture le 16/12. Boutique du Domaine de l’Oulivie - Mas de Fourques, 34980 Combaillaux. Tél. 04 67 67 07 80. www.oulivie.com

POINT DE COLLECTE DES HALLES DU VERGER

Collecte du 18/11 au samedi 16/12, les mercredis et samedis de 9h à 20h. Quartier Eurêka - 320 rue Averroes, 34170 Castelnau-le-Lez. Tél. 07 87 13 95 85 - hallesduverger.fr

* Période de la récolte de l’olive.

** Possibilité d’achat dans la boutique du domaine : 2,50 € la bouteille.