France - Opération du coin de la rue au pied du sapin : sauver les commerces de proximité

A la veille de Noël, plus de 900 commerces de proximité tirent la sonnette d’alarme en cette période clé pour leur activité. Lancée par la coopérative à but non-lucratif éthi’Kdo, l’opération #DuCoinDeLaRueAuPiedDuSapin réunit les commerces éthiques de proximité autour d’une carte de France collaborative, pour que Noël ne soit plus une célébration de la surconsommation mais qu’il soit solidaire et engagé.

https://www.ducoindelarueaupieddusapin.fr/

La difficulté des Français(e)s à identifier des solutions réellement durables

Françaises et Français n’ont jamais autant accordé d’importance au fait de mieux consommer et de soutenir leurs petits commerces locaux : selon une étude française*, 78 % d’entre eux déclarent que c’est important de consommer plus durablement et 84 % se disent attachés à leurs commerces de proximité. Mais pour beaucoup il est compliqué d’identifier des solutions réellement durables.

Résultat : Depuis le début de l’année, de nombreux commerces éthiques de proximité ont mis la clé sous la porte.

Une situation critique pour les commerces éthiques de proximité

Inflation des prix de l’énergie et des matières premières, concurrence déloyale des multinationales du e-commerce, perte de pouvoir d’achat des consommateurs sont les principales explications évoquées par ces derniers.

« Nous avons vu de nombreux commerces éthiques mettre la clé sous la porte ces derniers mois. Ces acteurs sont indispensables à l’emploi local, au maintien du tissu social de nos communes et au développement d’une consommation plus responsable. Certaines boutiques n’atteindront pas 2024 sans notre soutien. Alors, en cette période de fêtes, nos choix de consommation comptent plus que jamais. »

Séverin Prats, président co-fondateur de la carte cadeau écoresponsable éthi’Kdo

La coopérative Biocoop, Artisans du Monde, Loom, Comme Avant et 135 acteurs de la consommation responsable ont signé la Tribune pour un Noël plus local et responsable.

Une carte de France collaborative des commerces éthiques de proximité pour Noël

Concrètement, du 27 novembre au 25 décembre 2023, l’opération Du Coin de la Rue au Pied du Sapin réunit les commerces éthiques de proximité autour d’une carte de France interactive et participative.

L’objectif ? Que chacun(e) puisse découvrir les commerces éthiques de son quartier et en pousser la porte avant de rechercher des cadeaux de Noël ailleurs.

En se rendant sur le site de l’opération, chacun peut suggérer une boutique de son quartier pour la faire apparaître et lui apporter de la visibilité pour Noël.

Durant toute la durée de l’opération, les commerces éthiques de proximité pourront partager sur leurs devantures, réseaux sociaux et sites web des visuels commun pour sensibiliser les consommateurs à l’importance de leurs choix de consommation et promouvoir des alternatives locales et éco-responsables pour les cadeaux de fin d’année.

