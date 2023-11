Béziers - Visite d'un foyer à Béziers dédié à l'accueil de femmes victimes de violences

Visite d’un foyer à Béziers dédié à l’accueil de femmes victimes de violences

Une convention de partenariat a été signée, en novembre 2018, entre l’Amicale Du Nid 34 (ADN 34) et les financeurs (DDETS et conseil départemental) pour la création d’un centre d’hébergement à Béziers dédié aux femmes victimes de violences conjugales. Ce projet est le fruit de la mobilisation des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et d’un partenariat étroit avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF34) et l’association AMAC dédiée aux enfants exposés aux violences conjugales.

Le foyer de l’ADN 34 constitue une forte ressource locale pour protéger les femmes victimes de violences ainsi que leurs enfants. L’équipe pluridisciplinaire de la structure assure un suivi des personnes accueillies pour prévenir de nouvelles violences intrafamiliales et garantir une meilleure fluidité des parcours.

Le foyer dispose d’un appartement accessible 24H/24 et 7 jours/7 exclusivement aux forces de sécurité intérieure ou au centre hospitalier de Béziers dans le cadre de mise à l’abri en urgence sur les plages horaires non couvertes par les services de droit commun.

La DDETS renforce ses dispositifs d'hébergement pour les femmes victimes de violences à 28 places - montée en charge 2023/2024 - dont une partie sur le secteur Ouest Hérault (zones non pourvues Agde et Hauts cantons).

Jacques Lucbereilh, sous-préfet de Béziers, rencontrera ce jeudi 23 novembre 2023 les professionnels intervenant au foyer (directeur, assistante sociale et psychologue de l’association Amicale du Nid, la coordinatrice et psychologue de l’association AMAC, des représentants du CIDFF et de la CAF, l’intervenante sociale au commissariat de Béziers) en présence de Stéphanie Canovas, déléguée départementale aux droits des femmes.

