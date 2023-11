France - CONGRÈS GROUPE ECF LA ROCHELLE : LES NOUVELLES MOBILITÉS MOBILISENT LE RÉSEAU

- La prévention entreprise, déjà sollicitée, puisque les sociétés ont bien et bien pris conscience que leurs collaborateurs utilisaient de plus en plus les mobilités actives pour leur trajet domicile – travail.

- Les entreprises et collectivités qui utilisent au quotidien ces nouveaux outils de déplacement et qui ont besoin de former leur personnel.

Un communiqué de presse plus détaillé vous parviendra avant la fin de l’année concernant la nouvelle offre de formation aux nouvelles mobilités proposée par le Groupe ECF.

Le Groupe ECF a par ailleurs adhéré officiellement à la Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité.

Patrick Mirouse : « Nous sommes très heureux de ce congrès, car nos adhérents ont fait preuve d’un réel intérêt pour la problématique des nouvelles mobilités. Nous souhaitions d’une part leur faire prendre conscience que l’intégration des nouvelles mobilités dans les déplacements quotidiens était plus que positive, pour des raisons écologiques et économiques bien sûr. Mais aussi, d’autre part, qu’il est indispensable que le Groupe ECF, en tant qu’organisme formateur de référence, apporte une réponse pédagogique de qualité aux problématiques de sécurité routière apparues avec ces nouveaux usages ».

- La « conduite accompagnée autonome », proposée par le Groupe ECF obtient un écho favorable de la DSR :

Lors de son intervention, Mme Florence Guillaume, déléguée Interministérielle à la Sécurité Routière s’est déclarée favorable à ce que l’A.F.F.I. (Attestation de Fin de Formation Initiale) donne désormais de fait une équivalence au permis AM quadricycle.

Les plus de 15 ans engagés dans un process de conduite accompagnée et titulaires de l’AFFI pourraient donc bientôt prendre le volant d’un quadricycle léger sans avoir besoin de passer leur permis AM.

Cette demande du Groupe ECF, exprimée dans le cadre du Permis à 17 ans vise à renforcer l’autonomie et la sécurité des plus jeunes au volant. En effet, le jeune en process de conduite accompagnée pourrait multiplier ses heures de conduite en toute autonomie, engranger de l’expérience au volant, assurer la réussite de son permis de conduire grâce à l’expérience acquise mais surtout bénéficier d’une conduite plus sûre tout au long de sa vie.

La formalisation de cette équivalence est en cours d’étude par la Direction de la Sécurité Routière. en toute sécurité.

CONTACT www.ecf.asso.fr