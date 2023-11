Montpellier - M. CHAT fait ses griffes à Parcelle473 à Montpellier

Le musée d’art urbain et contemporain montpelliérain Parcelle473 célèbre ses 1 ans d’ouverture avec une exposition temporaire inédite à Montpellier intitulée « Dans l’atelier de M. CHAT » autour de l’œuvre du street artiste Thoma Vuille (a.k.a. M. CHAT). Du 24 novembre 2023 au 2 mars 2024, les murs de l’ancien chai transformé en structure muséale vont se couvrir de chats jaunes au sourire énigmatique et facétieux. Peintures, sculptures, projections, installations… au détour de plus d’une quarantaine d’œuvres originales, le musée explore et retrace le parcours artistique de Thoma Vuille, père de ce félin mondialement connu. Une exposition imaginée à hauteur d’enfants, premiers admirateurs du « CHAT », avec des outils pédagogiques développés par l’équipe du musée.

Une figure emblématique du street art débarque à Montpellier

« Je travaille en collaboration avec Thoma depuis longtemps avec ma galerie parisienne et j’avais très envie de lui consacrer une exposition à Montpellier pour présenter son travail, explique Laurent Rigail, fondateur du musée Parcelle473. Thoma Vuille (a.k.a. M. CHAT) est une figure emblématique de la scène street art européenne assimilée aujourd’hui à l’art urbain ». On retrouve le sourire contagieux de M. CHAT sur l'ensemble du globe : dans les rues de Rennes, de Nantes ou de Paris, dans celles d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de New York, d'Hong Kong, de Séoul ou encore de Dakar. L’artiste multiplie les images de son acolyte jaune sur tous les supports : de face ou de profil, ailé ou simplement suspendu en l'air ou encore tranquillement installé entre deux cheminées. Si, de prime abord, M. CHAT peut faire l'effet d'un logo, de par la simplicité de son dessin et sa « silhouette cartoonesque », il incarne bien davantage, nous réjouissant autant qu'il nous captive quand, au hasard de nos pérégrinations urbaines, surgit son sourire dantesque.

Livret pédagogique, jeux interactifs, ateliers… Une exposition à hauteur d’enfants

Intergénérationnel, ce félin au tracé « enfantin » est devenu naturellement la coqueluche des plus jeunes. « A l’instar de Space Invader (dont quelques œuvres sont exposées au musée également), M.CHAT cartonne auprès des enfants. Il permet d’initier les plus jeunes au street art et à l’art en général », sourit Apolline Montfraix, la responsable du musée. L’équipe de Parcelle473 s’est donc attelée à développer des outils de médiation culturelle destinés au jeune public : « Nous avons imaginé un livret pédagogique avec des jeux pour apprendre à regarder une œuvre, à reconnaître les différentes techniques artistiques, à exprimer leurs émotions… ». Des ateliers créatifs (les mercredis et samedis) pour réaliser des pochoirs et personnaliser des masques en forme de chat font également partie de la programmation.

Aux origines : « mettre de l’humain et de l’amour dans la ville »

Peintre franco-suisse, Thoma Vuille est né à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, en 1977. Il produit ses premières œuvres de street art à l'acrylique alors qu'il n'a que 15 ans, en mémoire de son grand-père, peintre en bâtiment. Cette idée de « mémoire » du mur, en tant que matière, va rester solidement chevillée à son travail. Élève de l'Institut d'arts visuels d'Orléans entre 1995 et 2001, c'est dans les rues de cette ville qu'il va créer son personnage emblématique : M. CHAT. Ces traits et cet esprit, quasi enfantins, proviennent de la source même de son inspiration initiale : une figure féline et rieuse, dessinée par une petite fille alors qu'il intervenait dans une classe orléanaise en 1997. Ensuite, il décide de disséminer l'image du matou sur les murs d'Orléans, avec pour seul objectif de « mettre de l'humain et de l'amour dans la ville ».