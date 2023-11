Lot - Inauguration du service de cardiologie externe de la Roseraie

C’était il y a 3 ans déjà, en août 2020. Nous apprenions avec stupéfaction la menace de fermeture qui pesait sur la cardiologie du centre de Montfaucon, et ce alors que les pathologies cardiovasculaires sont la seconde cause de mortalité en France !

La disparition de ces 35 lits aurait contraint les lotois à aller se faire soigner de plus en plus loin. Le déploiement des soins ambulatoires réduit la durée des hospitalisations, c’est vrai. Mais après une intervention cardiaque ou un infarctus, les malades peuvent suivre à Montfaucon un programme de réadaptation qui diminue significativement la mortalité jusqu’à 3 ans. Grâce à une équipe pluri-professionnelle compétente, les patients y apprennent à être acteurs de leur santé.

L’annonce brutale de cette fermeture était en totale contradiction avec le Plan Régional de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie qui a d’ailleurs inscrit l’éducation thérapeutique comme une de ses priorités.

Il y a 3 ans, nombre d’entre nous étions ici même pour dire non à cette injustice, et nous avons obtenu gain de cause !

Je souhaite avoir une pensée pour l’ensemble des personnels et des équipes qui se sont battus pour la préservation de ce centre. A la fois du métier et du territoire, ils savaient mieux que quiconque les conséquences désastreuses qu’auraient eu la fermeture.

Ils se sont battus, malgré les politiques de santé menées depuis des années, qui ont dégradé considérablement leurs conditions de travail. Les discussions sur les questions de pénibilité et de salaire n’ont que peu été entendus par le gouvernement, et c’est regrettable.

Les gouvernements successifs ont créé et entretenu une crise de recrutement dans la santé dont nous ne savons plus comment en sortir. Face à la pénurie de praticiens, le recours à l’intérim pénalise souvent le budget des hôpitaux. Le contexte fait que la déception reste grande chez les soignants et la fuite de personnels qui entretient la spirale infernale du manque d’effectifs permet même de justifier dans d’autres territoires la fermeture de nouveaux lits.

Il est urgent d’enrayer cette hémorragie et de mettre un terme à la fermeture de services entiers, comme celui de Montfaucon, répondent à des besoins de la population locale. Nous sommes nombreux à le revendiquer depuis des années, seul un plan massif de formation et d’embauche pourra donner un nouveau souffle à l’hôpital public et permettre un accès aux soins de qualité, particulièrement indispensables au cœur des territoires ruraux comme le nôtre.

Aujourd’hui, c’est évidemment avec grand plaisir que nous inaugurons ce nouveau service à Montfaucon mais l’histoire récente nous rappelle à quel point il ne nous faudra jamais baisser la garde tant les difficultés sont grandes et le contexte difficile.

Vous pourrez quoi qu’il en soit compté sur la Région Occitanie, mobilisée pour l’accès aux soins dans notre région.

En effet depuis plusieurs années maintenant, sous l’égide de mon collègue Vice-Président le Docteur Vincent Bounes, la région mène des politiques de santé sur tous les fronts :

En investissant massivement dans les formations sanitaires et sociales

En déployant dans tous les territoires des centres de santé avec des médecins salariés pour lutter contre la désertification

Avec la carte jeune nous formons tous les lycéens aux premiers secours

Et plus récemment, nous avons débloquer des moyens immenses pour participer à la rénovation et la construction des hôpitaux de la région

Félicitations encore une fois ! Cette inauguration ce soir est une véritable victoire dont nous pouvons tous être fiers. Habitants, territoire, professionnels, c’est un équipement qui va bénéficier à toutes et tous.

Merci aux professionnels, aux équipes de direction, à la mutualité et à tous ceux qui participent au maintien de l’accès aux soins dans nos contrées rurale.