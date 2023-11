Marseillan - La campagne d'appels aux dons pour la replantation du canal du midi est lancée !

LA CAMPAGNE D’APPELS AUX DONS POUR LA REPLANTATION DU CANAL DU MIDI EST LANCÉE

Le 20 novembre 2023 débutera la campagne hivernale d'appel aux dons pour la replantation du canal du Midi. La Mission Mécénat de VNF compte sur la générosité exceptionnelle du plus grand nombre, habitants de la région, amoureux du canal et des entreprises afin de collecter des fonds pour la préservation durable de ce lieu emblématique, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1996.

UN PROGRAMME COLOSSAL DE PRÉSERVATION DU CANAL DU MIDI

Chaque année des milliers de donateurs sensibles et attachés à la cause de replantation du canal du Midi se mobilisent pour soutenir sa préservation. Ce soutien est crucial.

Le canal du Midi est évocateur de tranquillité, de fraîcheur et de verdure. L’ombre et la fraîcheur qu’elle garantissait, le spectacle renouvelé de ses variations de couleurs au passage des saisons, ont disparu par endroits. En effet, depuis 2006, un champignon microscopique, le chancre coloré s’attaque aux platanes qui longent le canal du Midi, les condamnant en quelques mois.

Face à cette maladie incurable, qui se propage à une vitesse incroyable, l’abattage est malheureusement la seule solution. Aujourd’hui, les défis sont nombreux : ralentir la progression de la maladie, replanter de nouvelles essences d’arbres, consolider les berges, préserver la biodiversité de ce site remarquable. Il s’agit en quelques années de recréer cette magnifique voûte arborée pour transmettre aux générations futures ce patrimoine historique et naturel. Pour y parvenir, Voies navigables de France, gestionnaire du canal du Midi, a élaboré un programme colossal de reconstruction et de préservation du canal du Midi. Sur les 42000 platanes présents en 2006, 31500 platanes ont dû être abattus. L’objectif de VNF est de préserver le plus longtemps possible les platanes qui ont été épargnés par cette maladie et de continuer à planter chaque hiver des centaines d’arbres.

Depuis l’apparition de la maladie, 18 000 arbres ont déjà été replantés. Sélectionnées pour leur résistance, une essence jalon, le chêne chevelu et des essences intercalaires, (érable plane, tilleul à petites et grandes feuilles, peuplier blanc, charme houblon, pin parasol et micocoulier) viennent peu à peu reconstituer le rideau végétal qui fait le charme du site.

La consolidation des berges est un volet majeur de ce programme. En effet, ces dernières sont fortement fragilisées par la disparition des platanes dont le vaste système racinaire participe à leur solidité. 65 km de berges ont déjà été consolidées. Un dispositif d’installation de nichoirs, 1563 refuges posés, a également été mis en œuvre pour permettre aux oiseaux et chauves-souris de continuer à habiter le canal du Midi et ainsi préserver toute cette biodiversité propre au canal.

“LE CANAL DU MIDI A BESOIN DE VOUS”

Les donateurs pour ce grand programme de replantation vont concrètement contribuer cet hiver à financer des opérations indispensables pour préserver l’avenir du canal du Midi : plantation de 1300 arbres, consolidation de 8 km de berges et installation de nouveaux refuges pour les oiseaux et chauves-souris.

Les motivations des donateurs sont nombreuses (héritage à entretenir pour les générations futures, biodiversité à préserver, lien personnel avec le canal ou tout simplement intérêt financier de réduire ses impôts en bénéficiant d’un abattement de deux tiers du don), mais tous les donateurs se rejoignent sur la nécessité de défendre cette cause, territoriale, environnementale et générationnelle du canal du Midi.

Le canal du Midi a plus que jamais besoin de vous.

Pour effectuer un don à la replantation du canal du Midi : www.replantonslecanaldumidi.fr

CONTRIBUER DURABLEMENT À LA RESTAURATION DU CANAL DU MIDI

Les dons des généreux donateurs seront distribués au profit de trois actions : le premier permet de reconstruire les berges du canal qui s'effondrent en l’absence des souches des platanes et de leurs racines. Un second participe à l'abattage des arbres touchés par la maladie du chancre coloré. Et enfin le dernier tiers sera alloué aux plantations, à leur entretien et à la protection de la biodiversité avec la mise en place d’habitats spécifiques aux espèces d'oiseaux et de chauve-souris protégées.

« Les motivations de nos milliers donateurs sont nombreuses, mais tous sont attachés à la cause du canal du Midi. Ils ont un lien fort avec le canal du Midi et ont à cœur de contribuer à la préservation de ce joyau patrimonial. Grâce à eux, nous avons pu accélérer les choses dans cette course contre la montre pour lutter contre la propagation de cette maladie dévastatrice » précise François CHOLET, chef de la Mission Mécénat de VNF.

Informations pratiques pour faire un don :

Site internet : www.replantonslecanalduMidi.fr

Par courrier et chèque :

à l’ordre de la Mission Mécénat de VNF –

Voies navigables de France – Mission Mécénat 2, Port Saint-Etienne BP7204

31073 Toulouse Cedex 7 France

Les entreprises mécènes du projet de restauration de la voûte arborée du canal du Midi en 2023 :

3 J Technologies - Actis Isolation - Alvéa T-PSO - Groupe Immobilier Angelotti - Axa - Banque Populaire Occitane - BGH Experts & Conseils - Biotope - Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées - Château Chasse Spleen- CIC Sud-Ouest - CLS- Coca-Cola Europacific Partners- Diadom - Dodin Campenon Bernard - Domaines Robert Vic- Domaines Lorgeril- Dynamique Environnement - EDF - Eclisse Promotion- Editions Privat- Eos Wind - Energiter - Eurécia - Fibre Excellence - Fondation Crédit Agricole Pays de France - Fondation Etrillard- Hebdos Com - Holtzinger - Le Boat/Crown blue line- Les Bateaux du Soleil - Les Bateaux Toulousains- Les Celliers Jean d'Alibert - Locaboat - Liebherr Aerospace - LP Promotion - M4I - Marcel Travel Posters - Mecano ID - Midi TP - Nailloux Outlet Village - Nicols- Groupe Pierre Fabre - Philippe Amigues Commissaire Priseur- Philip Frères - groupe Promomidi - Pitch Immo - Razel Bec - Regain - Rouch Conseils CrediPro - SNCF Réseau - Spanghero/GSF groupe - Téréga - La Tribune- Voltalia - Valorem - Vinci Autoroutes

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr

Voies Navigables de France (VNF) est un établissement public opérateur de l’Etat en charge de la transition écologique dans le fluvial. Il gère un réseau de 6700 km de canaux, fleuves et rivières qui irriguent les territoires et répondent à plusieurs usages : environnementaux, sociaux et économiques.

Ses 4000 agents régulent finement la ressource en eau dans l’intérêt général et le respect de l’environnement. Voies navigables de France crée également les opportunités de développement des activités sur et autour du réseau navigable et favorise la transition de notre société vers de nouveaux modèles économiques et écologiques en faveur du fret bas carbone et du tourisme durable.