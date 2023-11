Alès - Agora « Handicap : y voir plus clair dans le labyrinthe des démarches » Jeudi 7 décembre à Alès

Les élus du territoire Cévenne d’Harmonie Mutuelle, et ses partenaires l’Assurance Maladie du Gard, Filieris, UNAPEI 30, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie du Gard et la MDPH du Gard, invitent le grand public à participer à une Agora-débat sur le thème « Handicap : y voir plus clair dans le labyrinthe des démarches », jeudi 7 décembre prochain, à 18h30 au Capitole à Alès.

Une soirée interactive pour aider les personnes en situation de handicap et leur entourage à y voir plus clair dans l'accès aux droits et l'accès aux soins. Ne manquez pas cette occasion de vous informer et de poser vos questions.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite https://www.agoramutualiste.fr/home/2058/rencontre/14359 ou par téléphone : 05.55.79.01.30.