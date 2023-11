Gruissan - « L'endométriose, et si on en parlait ? » Mercredi 22 novembre 2023 à Gruissan

Les élus du territoire Languedoc-Roussillon d’Harmonie Mutuelle, la MGEN et la MNT de l’Aude invitent le grand public à participer à une Agora-débat sur le thème « L'endométriose, et si on en parlait ? », mercredi 22 novembre prochain, à 18h30 au Palais des Congrès de Gruissan.



Des experts et des témoignages inspirants vous permettront de mieux comprendre les symptômes, les traitements et les défis auxquels les femmes atteintes d'endométriose sont confrontées au quotidien.



Ne manquez pas cette occasion de vous informer et de poser vos questions lors de cette soirée. Ensemble, parlons de l'endométriose et soutenons celles qui en souffrent.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite https://www.agoramutualiste.fr/home/2058/rencontre/14282 ou par téléphone : 05.55.79.01.30.