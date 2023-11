Cahors - A vos agendas, les Vins de Cahors célébreront la Saint-Vincent du 19 au 21 janvier 2024

La Saint-Vincent des Vins de Cahors fait son retour avec sa deuxième édition qui animera la ville et le vignoble tout au long du week-end du 19 au 21 janvier 2024 ! Au programme : dégustation itinérante, portes-ouvertes dans les domaines viticoles, animations dans les bars, restaurants et chez les cavistes. Un rendez-vous chaleureux incontournable pour prouver qu’il fait bon vivre et bon boire dans le Lot.

Tout le week-end : les cafés, bars et restaurants de la ville de Cahors mettent les petits plats dans les grands et s’animent avec des repas accords mets et vins, des dégustations verticales, des concerts…

La fête de Saint-Vincent rassemble donc les hommes et les femmes qui travaillent avec passion et acharnement dans les vignes et dans les chais.C’est l’occasion de se réunir entre amateur de vins et gastronomie pour profiter d’un week-end de liesse dans la ville et le vignoble de Cahors.

Informations et programme à venir sur : vindecahors.fr

Crédit photo : Vincent Coudre, C'Gourmand Prod