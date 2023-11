Hérault - Renfe finalise le lancement du nouveau service régional qui reliera Bratislava et Komárno avec Leo Express

L’exploitation du service débutera le 10 décembre et permettra des améliorations en termes de confort, de fiabilité et de fréquence grâce aux trains de la série Coradia Lint

Renfe finalise, avec Leo Express, le lancement du nouveau service régional qui reliera Bratislava et Komárno, la deuxième concession de services publics régionaux dans laquelle Renfe aura une présence internationale.

La mise en service du Train du Danube, prévue pour le 10 décembre, est une nouvelle étape dans l’internationalisation de Renfe, qui était partie prenante dès la phase initiale de préparation de l’offre jusqu'à la conclusion d’un contrat de service d’obligation publique dans un autre pays de l’Union européenne.

Renfe et Leo Express sont entrés dans la dernière ligne droite pour le début de l’exploitation de la nouvelle Ligne du Danube. Les billets sont déjà en vente et la nouvelle flotte de trains qui garantit l’accessibilité et améliore le confort à bord et le reste des nouveautés opérationnelles et commerciales qui viendront moderniser le principal service régional de Slovaquie, qui relie la capitale à la ville frontalière de Komárno, ont été présentées hier à la gare de Bratislava.

Plusieurs des 21 trains de la série Coradia Lint 41, construits par Alstom, qui seront utilisés pour ce service ont été présentés en gare de Bratislava. Une gamme d’unités régionales et interurbaines diesel à plancher surbaissé, de 240 places (140 sièges), qui augmentera la capacité et la fiabilité du service et permettra un saut de qualité en termes d’accessibilité et de confort à bord, avec des améliorations de la climatisation, de la connectivité et du service client.​

Processus d’arbitrage

En 2021, Renfe a acquis 50 % du capital de Leo Express et est devenu l’actionnaire principal de l’opérateur tchèque, avec l’objectif stratégique d’étendre sa présence en Europe, d’accélérer son entrée dans l’exploitation directe des lignes Open Access sur lesquelles son partenaire européen opère déjà et d’améliorer son positionnement pour accéder aux contrats de fourniture de services publics en Europe centrale. comme celui-ci en Slovaquie qui est sur le point de commencer.

Le service ferroviaire entre Bratislava et Komárno est un service public qui était jusqu’à présent exploité par la Société publique slovaque des chemins de fer nationaux (ZSSK) avec son homologue autrichien ÖBB. En septembre 2021, le gouvernement slovaque a lancé un appel d’offres pour le service de la Ligne du Danube pour les neuf prochaines années (jusqu’en décembre 2032) et Leo Express, avec le soutien de Renfe en tant qu’actionnaire majoritaire, a soumis une offre en juillet 2022 qui a été retenue, alors que six autres opérateurs ferroviaires étaient sur les rangs.

Un mois plus tard, Leo Express a remporté l’appel d’offres. Le Ministère slovaque des transports avait souligné à l’époque que les caractéristiques des trains inclus dans l’appel d’offres avaient été déterminantes dans la décision finale, avec notamment les améliorations de confort et d’accessibilité de la flotte proposée pour renouveler ce service qui avaient été considérées comme des critères majeurs.

Le contrat de fourniture du service a été conclu en décembre 2022. Pour ce faire, Renfe Alquiler a convenu de l’exploitation en location des vingt-et-un trains diesel du modèle Coradia Lint d’Alstom avec lesquels ce service régional sera modernisé. Il s’agissait de la première opération internationale de cette filiale de Renfe.

Au cours des derniers mois, Renfe et Leo Express ont collaboré pour mener à bien les procédures nécessaires à la réception, à l’adaptation et à l’autorisation de la flotte de trains, ainsi qu’au reste des exigences pour que Leo Express puisse commencer ses opérations le 10 décembre prochain.

Ce sera la première fois que Renfe participe dès le début à l’exploitation d’un service d’obligation publique dans un autre pays de l’Union européenne, bien qu’il ne s’agisse pas de sa première expérience européenne dans ce type de contrat, puisque depuis son entrée au capital de Leo Express, Renfe participe à l’exploitation d’un contrat OSP dans la région tchèque de Pardubice. Pour Leo Express, l’exploitation de la Ligne du Danube pendant neuf ans signifie multiplier son activité par 1,8.



Présentation de la nouvelle Ligne du Danube

La Ligne du Danube est un service régional qui relie Bratislava, la capitale de la Slovaquie, une ville d’un peu moins d’un demi-million d’habitants, à Komárno, à la frontière avec la Hongrie, sur 95 kilomètres avec un total de 29 gares et une moyenne de 2,5 millions de voyageurs par an. Elle combine le service de mobilité quotidienne à des fins professionnelles ou d’études, avec celui de tourisme dans la région.

Les futurs voyageurs ont pu voir hier dans la gare centrale de Bratislava le nouveau train qui sera le pilier de la principale ligne régionale du pays. Les nouveaux trains représentent des avancées significatives en termes de confort (climatisation, Wi-Fi et boissons à bord) et la flotte disponible augmentera également les correspondances et la capacité aux heures de pointe entre Dunajská Streda, Kvetoslavov et Bratislava, où les trains circuleront à des intervalles allant jusqu’à 20 minutes aux heures de pointe.

Les billets sont en vente à partir de ce lundi avec une proposition tarifaire qui, d’une part, maintient le prix de l’étape précédente, à 5,25 euros, et proposera également des abonnements hebdomadaires, mensuels et trimestriels. À l’occasion du lancement de l’offre, Leo Express a mis en vente un abonnement annuel (DanubePass) qui vous permet de voyager pour un euro par jour.

Les billets et plus d’informations sur les services et le lancement seront disponibles sur www.leoexpress.com.