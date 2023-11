Perpignan - CNPJDPI: rassemblement pour le cessez-le-feu samedi 18 novembre à Perpignan

HALTE AU MASSACRE A GAZA !

LA FRANCE DOIT EXIGER UN CESSEZ-LE FEU IMMEDIAT

L’armée israélienne soumet la Bande de Gaza à des bombardements d’une violence inouïe et à un blocus total qui prive la population d’eau, de nourriture, de médicaments. Les hôpitaux, lorsqu’ils fonctionnent, opèrent aujourd’hui sans anesthésiques.

En Cisjordanie occupée, la population palestinienne est soumise à la violence redoublée de l’armée et des colons ainsi qu’à un bouclage du territoire.

Nous demandons un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de populations, ainsi que la levée immédiate du blocus. Nous exigeons que la France s’engage activement dans ce sens.

Nous rendons hommage à l’ensemble des populations civiles, palestiniennes et israéliennes, victimes de crimes de guerre. Chaque vie compte.

Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU.

Cessez-le feu immédiat !

Arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population ! Levée immédiate du blocus !

Protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie !

Les libertés d’expression et de manifestation, libertés démocratiques fondamentales, doivent être respectées.

Nous appelons à nous rassembler sur les bases de cet appel et à organiser, en solidarité avec le peuple palestinien des marches contre la guerre partout en France.

Paris, le 31 octobre 2023

À Perpignan le samedi 18 novembre à 14h au Castillet.

Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens, premiers signataires de l’appel dans les Pyrénées Orientales :

Association France Palestine Solidarité - ASTI66 - CGT66 - CIMADE-CNT66 - Cultures de paix – EELV - Femmes Solidaires 66 - FSU66 - GDS66 - Génération.s - LDH66 – LFI – Libre Pensée - Mouvement de la paix - MRAP66 – NPA – PCF - POI66 – RESF - Solidaires66