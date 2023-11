Occitanie - Les business angels d'Occitanie rencontrent les start-up en phase d'amorçage

MELIES Business Angels et le réseau Occitanie Angels mobilisent leurs adhérents et leurs antennes pour aller à la rencontre des créateurs et créatrices de start-up en quête de fonds d’amorçage. Quatre speed dating auront lieu à Nîmes, Rivesaltes, Montpellier et Béziers du 27 novembre au 15 décembre.

Les investisseurs privés membres de MELIES Business Angels et des antennes d’Occitanie Angels dans l’Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales partageront leur expérience et leur passion pour l’entrepreneuriat avec les créatrices et les créateurs de start-up ayant besoin de fonds et de conseils pour développer leur produit ou leur service innovant.

Quatre sessions de rencontres sont programmées à Nîmes (le 27/11), à Rivesaltes (le 01/12), à Montpellier (le 04/12) et à Béziers (le 15/12). Ces rendez-vous permettront aux entrepreneurs d’avoir un regard neuf sur leur projet et, peut-être, de susciter l’intérêt des business angels en quête d’innovations à financer à l’amorçage. « Nous espérons rencontrer beaucoup de startuppeurs proposant un impact sociétal, ou souhaitant concourir à la transition énergétique et à la préservation de l’environnement » précise Jean-Paul Alic, président de MELIES Business Angels.

Les antennes, relais indispensables pour détecter des projets locaux

Depuis deux ans, Occitanie Angels déploie des antennes locales, avec le soutien de MELIES Business Angels pour la partie orientale de la région. « Nous avons créé l’antenne nîmoise en septembre 2021, animée par Jacques-Thierry Monti, rappelle Jean-Paul Alic. Béziers a suivi en mars 2022 avec le concours du MEDEF Hérault Béziers, pilotée par Mathieu Ourliac. Huit mois plus tard, nous lancions Canigó Angels à Perpignan, animée par Denis Sobra. L’antenne Bassin de Thau va suivre. Ces relais de terrain vont nous permettre d’être au plus près des créateurs locaux et, nous l’espérons, de financer plus de projets pour contribuer au dynamisme des différents territoires de la région. »

À la Rencontre des Business Angels, quatre rendez-vous en Occitanie

• 27 novembre au BIC Innov’Up à Nîmes, de 8h30 à 12h30 (conférence puis speed dating).

• 1er décembre au BIC Plein Sud Entreprises, à Rivesaltes, de 14h à 17h.

• 4 décembre au BIC de Montpellier, HDI, de 9h à 12h30.

• 15 décembre à Innovosud à Béziers, de 9h à 12h30.

Informations et inscriptions sur le site d'Occitanie Angels.