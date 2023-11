Toulouse - ADAPTA' CUP 2023 : ENEDIS et ses partenaires se mobilisent pour sensibiliser au handicap

Le 15 novembre 2023 à 18h00 au Stade Ernest-Wallon ADAPTA’ CUP 2023 : Finale du tournoi inter-entreprises du rugby fauteuil

Pour la septième année consécutive, Enedis et les entreprises toulousaines du club Ambition Toulouse Métropole (ATM) se mobilisent pour sensibiliser au handicap à travers la pratique de le handisport. À l’occasion de l'ADAPTA’ CUP 2023, les participants et leurs supporters se donnent rendez-vous pour un tournoi inter-entreprises de rugby fauteuil. En collaboration avec le Stade Toulousain Rugby Handisport (STRH), le tournoi verra s’affronter douze équipes au cours d’une soirée sportive et solidaire.

L’ADAPTA’CUP a pour vocation d'être un véritable événement de sensibilisation porté par Ambition Toulouse Métropole et le Stade Toulousain Rugby Handisport. Il réunit des entreprises autour de la pratique du rugby fauteuil et invite leurs collaborateurs à s'interroger sur le handicap et le regard qu’on y porte. L'inclusion, la solidarité sont les axes majeurs de ce tournoi.

Cette année, il est parrainé par les fonds de dotation du Stade Toulousain et Malakoff Humanis. Les 12 équipes sont représentées par les entreprises et organisations toulousaines suivantes : Sygnatures, Enedis, Eiffage Route Grand Sud, La Mairie de Toulouse, TBS Éducation, Jimenez, Ergonova, Envoi Insertion & Handicap, Yes Intérim, Malakoff, le fonds de dotation Stade Toulousain et Veolia.

En participant à cet événement de sensibilisation, Enedis en tant qu’entreprise à mission, est engagé au plus près des collectivités au service de la cohésion et de la résilience des territoires.

Des personnalités du Stade Toulousain (joueurs et joueuses pro actuels, anciens joueurs...) viendront assister à la soirée et échanger avec le public.

Au programme :

● 18h : Accueil des équipes

● 18h30 : Début des matchs

● 21h : Apéritif dinatoire

Informations pratiques :

- Adresse : 114 rue des Troènes, 31200 Toulouse

- La compétition se déroulera dans le pavillon des Ponts Jumeaux.

- Le parking à utiliser est le B

- L'entrée se fera au niveau de l'entrée n°3 (cf plan ci-dessous)

A propos :

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

