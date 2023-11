Occitanie - Marie Piqué : « Exigeons de l'État un engagement financier fort en faveur du logement social »

La Vice-Présidente de la Région Occitanie en charge des solidarités, du service public et de la vie associative a participé aux travaux de l’assemblée plénière du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional qui s’est déroulée ce 14 novembre à Narbonne. Marie Piqué a été invitée à s’exprimer sur le projet d’avis du CESER, « Pour une politique régionale du logement ambitieuse face à l’urgence sociale et écologique ».

Alors que cet avis fera l’objet d’une attention particulière par les services du conseil régional, la Vice-Présidente a rappelé l’origine des difficultés de la crise actuelle du logement social.

« C’est le modèle lui-même du logement social qui est remis en cause par l’Etat. Le désengagement que nous constatons et l’asphyxie financière des bailleurs sociaux orchestrée par les politiques publiques ont un objectif bien précis. Celui de livrer des pans entiers de l’habitat public aux mains du marché. Jamais une telle stratégie ne nous permettra de faire face aux défis sociaux et environnementaux que nous rencontrons. Au contraire, il s’agit aujourd’hui d’exiger de l’État un engagement financier massif en faveur de la construction du logement social et des sanctions plus fortes envers les collectivités qui ne respectent pas la Loi SRU. Il faudra revenir tôt ou tard sur les lois Boutin, ELAN et Kasbarian qui n’ont apporté aucune solution. Nous devons travailler collectivement dans le sens d’un débouché politique à cette crise », a déclaré la Vice-Présidente Marie Piqué.

« Je tiens à insister que face à un tel désengagement de l’Etat, il serait totalement illusoire de penser que les collectivités locales pourraient se substituer d’une manière ou d’une autre. En ce qui concerne le conseil régional nous avons depuis longtemps porté des politiques volontaristes, en dehors de toutes compétences obligatoires, pour accompagner la construction et la rénovation de logements. Que ce soit du logement social, de l’habitat jeune ou même des logements sociaux communaux. Nous continuerons évidemment à le faire au niveau qui doit être le nôtre, c’est-à-dire une politique régionale volontariste, tout comme nous continuerons de nous mobiliser pour exiger de l’Etat un investissement pour le logement social au niveau qui doit être le sien, c’est-à-dire celui d’une compétence régalienne garante d’une égalité au droit au logement pour tous dans ce pays », a conclu la Vice-Présidente devant l’assemblée des conseillers du CESER.