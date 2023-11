Aude - GRDF renouvelle son soutien à la Banque Alimentaire de l'Aude

A quelques jours de la grande collecte nationale qui aura lieu du 24 au 26 novembre prochain, le défi reste grand en matière de lutte contre la précarité alimentaire. En effet, l’’alimentation est le deuxième poste de dépenses après le loyer pour les personnes accueillies dans le réseau des banques alimentaires.

GRDF poursuit son action auprès de la Banque Alimentaire de l’Aude

Engagé aux côtés de la Fédération des Banques Alimentaires depuis 2008, GRDF, a souhaité une fois de plus manifester son soutien à la Banque Alimentaire de l’Aude.

C’est ainsi que le 13 novembre, Claude BOMPARD, Directeur Territorial GRDF de l’Aude et des Pyrénées-Orientales a signé une convention de partenariat avec Bernard BONNES, Président de la Banque Alimentaire de l’Aude, réaffirmant leur volonté commune de s’engager en faveur des plus démunis.

L’appui de GRDF se traduit par un soutien financier et matériel, mais également par la mobilisation de ses salariés afin qu’ils participent localement en tant que bénévoles à la grande collecte.

« Dans le contexte actuel où de plus en plus de personnes sont touchées par la précarité alimentaire, il nous semble essentiel de poursuivre ce partenariat qui s’inscrit pleinement dans nos valeurs communes de proximité, de solidarité et d’engagement » souligne Claude Bompard.

La solidarité en action

La collecte nationale est un moment fort de l’année et le besoin en bénévoles est constant. Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous et vous mobiliser, connectez-vous sur la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr et rejoignez la grande chaîne de la solidarité. Vous pouvez également faire un don qui permettra d’offrir des repas sur la plateforme monpaniersolidaire.