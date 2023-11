Montauban - IRDI Capital Croissance accompagne la transmission de PRIEUR, expert du génie climatique.

Créée à Montauban en 1986, la société PRIEUR, est spécialisée dans l’étude, la conception, le montage, l’installation et le service après-vente de solutions de chauffage, de climatisation, de ventilation ainsi que de solaire thermique et photovoltaïque.

L’entreprise, emploie 21 personnes, réalise 2,5 M€ de chiffre d’affaires, et adresse le marché du génie climatique pour les maisons individuelles, le tertiaire et l’industriel dans le département du Tarn et Garonne et ses départements limitrophes (Showroom situé au cœur de Montauban).

La société intervient dans la construction neuve et sur le marché de la rénovation pour lequel son expertise et son exigence de qualité, du conseil à la finition, sont largement reconnues.. L’ADN de PRIEUR repose sur une chaine de valeur internalisée qui mise sur la qualité de service (conseil, réactivité, agilité, innovation, qualité d’installations et finitions esthétiques, expertise technique).

IRDI Capital Croissance connait bien l’entreprise, pour avoir accompagné la précédente reprise en 2016.

L’histoire se renouvelle donc en 2023, avec l’accompagnement par IRDI Capital Croissance du repreneur, Antoine Jary, ingénieur de formation, présent dans l’entreprise depuis 2 ans.

Le qualificatif de « reprise-transmission » prend tout son sens eu égard à la relation privilégiée développée entre le cédant et le repreneur durant ces deux années.