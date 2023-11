Montpellier - Des étudiants de l'ESMA créent une immense fresque pour le Montpellier Hérault Rugby !

Du lundi 13 au vendredi 17 novembre, les étudiants de l’ESMA en Illustration Concept Art (ICA) réaliseront une immense fresque pour le Montpellier Hérault Rugby club au GGL stadium. Le club de rugby, d’envergure européenne, a choisi un projet étudiant pour habiller le mur de sa billetterie.

Un projet professionnel grand format

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) a fait appel aux étudiants de l’ESMA pour un projet spécifique sur lequel les jeunes talents de l’ESMA ont planché. Par cette demande créative, il s’agissait de mettre en valeur l’emblème du rugby sous la forme d’une fresque de 26 mètres de long sur 3 mètres 75 de haut sur la billetterie du stade. La visibilité de l’œuvre sera donc optimale pour les supporters et les passants. Le cahier des charges était très strict et devait respecter les 3 commandements du club : « Va jusqu’au bout, honore ton maillot, vise l’exceptionnel ».

C’est la proposition de Rayan Houstti qui s’est démarquée. L’étudiant, très honoré d’avoir été élu, s’exprime : « J’étais très content, le fait d’avoir été choisi parmi tous les projets originaux de haut niveau et qualitatifs m’a d’autant plus valorisé. (…) C’est un challenge car c’est un vrai projet professionnel, un registre, le sport, non exploré durant les cours ; c’est beaucoup plus graphique qu’illustratif, il a donc fallu s’adapter à la demande. »

Ses années d’études à l’école lui ont appris notamment « à réussir à cibler les attentes d’un client, le côté pro, l’efficacité, les retouches à faire et s’adapter à un style différent face à la demande." Rayan sera accompagné de ses 24 camarades étudiants cette semaine et tous se montrent dithyrambiques « On est super enthousiastes, c’est un grand mur, on y croit et on a hâte de le faire ! »

Quant à son avenir, le jeune artiste se confie : « Ce projet, par son envergure et grâce à l’image du MHR est très importante au niveau régional, français et européen, va m’aider à introduire le monde professionnel ! » Son leitmotiv : Se lâcher et ne pas avoir peur de tenter des choses est le plus important !

L’ESMA, l’art sous toutes ses formes

Présente à Montpellier, Toulouse, Nantes, Lyon, Montréal, Bordeaux et Rennes, l’ESMA propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants. Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école propose des formations en Architecture d’intérieur, Design Graphique et Cinéma d'Animation 3D & Effets Spéciaux, Illustration Concept Art et jeu vidéo. L’objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs envies créatives. L’ESMA délivre un diplôme reconnu par l’État, offrant ainsi aux étudiants une reconnaissance nationale dès la sortie de leur cursus.