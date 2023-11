Montpellier - Exposition Bero&Buro du 1er au 22 décembre 2023.

L’association Art Salé* et le Carrousel** présentent une exposition de peinture, dessins et objets signés BERO&BURO*** au Carrousel, Cours Gambetta à Montpellier, du 1er au 22 décembre 2023.

* L’association montpelliéraine Art Salé a pour objectif, depuis 2017, la promotion d’artistes et la diffusion d’œuvres d’art ainsi que la création d’évènements culturels et d’ateliers jeune public en relation avec le travail des artistes exposés. Elle avait entre-autres organisé l’exposition Med’in Africa, en octobre 2021 avec le soutien de la ville de Montpellier et de la Métropole dans le cadre du sommet Afrique France. Cet évènement avait connu un grand succès. Aujourd’hui, elle investit le hall du Carrousel.

** Le Carrousel est un lieu atypique. Inauguré le 14 octobre dernier, ce très beau bâtiment du XIXème siècle est situé cours Gambetta.

Initialement manège équestre, il fut ensuite un temple protestant pendant 135 ans. Il a fait l’objet une belle restauration portée par la Fondation du

Protestantisme. Ses responsables ont, aujourd’hui, pour ambition de faire de ses 3500 m2 un espace culturel, artistique et social unique à Montpellier. Il devient ainsi une maison « par » tous, toujours en mouvement, foisonnante de rencontres et de projets décloisonnés.

*** Les artistes

Mathieu Bureau vit et travaille entre le Périgord et Montpellier. Sa pratique artistique est un dialogue permanent entre le monde, sa façon de le percevoir et le sens qu’il peut lui donner. On ne peut pas dire qu’il soit peintre, poète ou plasticien mais simplement artiste au plus profond de lui-même.

Le travail plastique, les mots, les objets forment un tout et le passage d’une pratique à l’autre reflète les émotions et désirs du moment, dans la joie de faire, à l’écoute du jeu et du je, une ré… création.

BERO est d’origine rochelaise. Architecte à la retraite, amateur d’art, il est

installé aujourd’hui à Béziers où il consacre la majeure partie de son temps au dessin et à la peinture. Crayons, pastels, encres, feutres, pointes bille, peintures, il utilise toutes les techniques. Depuis plusieurs années, l’artiste travaille sur une étonnante série qui commence par un croquis de crabes fait à La Rochelle. Il va, au fil des ans, la multiplier jusqu’à l’infini et la décliner jusqu’à l’abstraction...Cette thématique se termine-t-elle ici ? Bero y pense, mais il n’en est pas sûr...

Pratique :

BERO&BURO, du 1er au 22 décembre 2023

Le Carrousel, Cours Gambetta MONTPELLIER

Entrée Libre

Du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Tram : Ligne 3 arrêt Saint-Denis, parking Gambetta

Contact Art Salé 06 61 85 70 68 / 06 89 17 39 60

Mail : presse@art-s.fr Site : www.art-s.fr