Sète - Aurélien Lopez Liguori présent à Paris à la grande marche pour la République et contre l'antisémitisme

Communiqué de Monsieur Lopez Liguori, député de la 7ème circonscription de l'Hérault



Face à la déferlante de haine antisémite qui sévit en France, Aurélien Lopez-Liguori sera présent à Paris à la grande marche pour la République et contre l'antisémitisme organisée à l'appel de la présidente de l'Assemblée Nationale Yaël Braun-Pivet et du président du Sénat Gérard Larcher.



En ces temps troubles, l'Union nationale doit être la seule réponse responsable aux discours de haine et de division.