Toulouse - L'Université Toulouse Capitole classée 1re université française en économie, et 19e mondiale au clas

L’excellence toulousaine en économie a été distinguée. L’Université Toulouse Capitole – par la dynamique scientifique de l’un de ses sept membres, la Toulouse school of economics TSE - atteint la 19e place au classement de Shanghai publié ce vendredi 27 octobre 2023. Ce classement distingue les 1000 meilleures universités du monde : il confirme la renommée internationale de l’université et de TSE, ainsi que leur capacité à rivaliser ensemble face aux meilleurs établissements mondiaux.

En se hissant au 19e rang mondial en économie (+2 par rapport à 2022), l’Université Toulouse Capitole et TSE figurent parmi les meilleures institutions américaines et britanniques qui occupent les 20 premières places du classement. L’université, avec la TSE, devient la première institution française du classement, loin devant Sciences Po Paris et Paris School of Economics, toutes deux classées dans la section des rangs allant de 101-150 en économie.

Cette distinction internationale confirme la logique de transformation engagée au 1er janvier 2023 par l’université et TSE pour attirer à Toulouse les meilleurs étudiants, enseignants et chercheurs. Elle légitime la stratégie de l’établissement d’obtenir le statut de Grand établissement au sortir de l’expérimentation en 2025. Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2023, l’Université Toulouse Capitole est devenue un Etablissement public expérimental (EPE). Dans le même temps, TSE est devenue un Grand établissement (GE).

Pour Hugues Kenfack, Président de l’Université Toulouse Capitole, « grâce à la prestigieuse TSE, l’université est au 19e rang mondial : l’excellence du service public est là. Cette reconnaissance repose notamment sur l’excellence académique et scientifique de TSE, et résulte des activités intensives de recherche menées dans nos laboratoires qui bénéficient d'une politique permanente d'incitation et de valorisation ».

Pour Christian Gollier, directeur général de TSE, “cette performance est le reflet de décennies de travail collectif afin de construire une institution qui puisse être identifiée comme un centre de recherche et de formation de référence. Nous sommes très heureux de faire partie de l’Université Toulouse Capitole en tant que Grand Etablissement. Ce classement montre qu’ensemble, nous sommes plus forts.”

La science au service de la société, à l’Université Toulouse Capitole

Fondée dès 1229, l’Université Toulouse Capitole est engagée dans les enjeux de société. Depuis près de 15 ans, l’Université Toulouse Capitole est régulièrement positionnée dans les premières places du Classement de Shanghai en économie.

Au-delà, en droit, économie, gestion, administration et communication, informatique, ses 14 structures de recherche publient plus de 27 000 articles en archives ouvertes. L’université compte dans ses rangs 10 membres de l’Institut universitaire de France, et a obtenu récemment 8 bourses du Conseil européen de la recherche (ERC grants) pour ses projets de recherche.