France - PÉRIGUEUX, VERSION HIVER !

PÉRIGUEUX, VERSION HIVER !

Capitale de la gourmandise et du Périgord, Périgueux réchauffe l’hiver autour de ses traditionnels marchés au gras et aux truffes, ses festivités de Noël et ses sites culturels qui ne manqueront pas d’étonner les visiteurs. Dans une atmosphère aux couleurs douces, réchauffées par les illuminations, Périgueux se découvre de novembre à mars au fil de de ses pépites !

Les marchés gourmands de l’hiver

• Dès le samedi 4 novembre 2023, le marché au gras réunira les amoureux des produits locaux typiques de la capitale de la gourmandise : canard entier, magret, foie gras, confit et autres réjouissances !

Ce rendez-vous est incontournable pour les aficionados de la gastronomie périgourdine mais c’est également l’occasion de préparer le repas de Noël avec des produits de qualité.

Rendez-vous place Saint Louis à Périgueux chaque mercredi et samedi matin de 8h à 12h.

• Autre rendez-vous à ne pas manquer, le marché aux truffes se tient à la Maison du pâtissier à partir du 2 décembre 2023 et jusqu’à mi-février.

Les trufficulteurs, accompagnés de leur panier d’osier, y vendent directement leur production tous les samedis de 8h à 12h. Le produit idéal pour sublimer les repas de fêtes de fin d’année.

Et pour honorer ce produit d’exception, un concours est organisé tous les ans. Cette année, il aura lieu le 23 décembre à la Maison du Pâtissier, place Saint Louis. Une occasion unique de découvrir le diamant noir du Périgord sous sa plus belle forme.

Décembre en fête à Périgueux :

Illuminations de la ville et mappings projetés sur la Cathédrale - Un spectacle envoûtant qui promet des émotions pour toute la famille.

16 décembre 2023 / 6 janvier 2024 - Tous les soirs, à 18h30 et 19h30.

Le 15 décembre 2023, le bal de fin d’année organisé par le Sans Réserve au Moulin du Rousseau fera vivre une soirée exceptionnelle avec Karaoké Live Band par American Do It Better et Vlad, et dj sets de Artur-Fu. Au programme : musique, amusement et paillettes !

Le 22 décembre 2023, rendez-vous au square Jean Jaurès pour célébrer le solstice d’hiver. A travers une balade, le square Jean Jaurès s’illumine de flammes et de lumières. Ce spectacle est proposé par la Compagnie Carabosse, connue pour ses installations de feu. Plasticiens, scénographes, constructeurs, metteurs en scène, comédiens et musiciens mettent tout en place pour offrir un spectacle unique qui réchauffera cette soirée d’hiver !

Périgueux se vit et se découvre aussi l’hiver par son patrimoine culturel qui réserve de belles surprises, telles qu’une découverte insolite de la cathédrale Saint-Front ou un voyage à travers les origines gallo- romaines de la capitale du Périgord.

La visite des toits de la Cathédrale Saint-Front

Monument symbolique de Périgueux, la Cathédrale Saint-Front, érigée au 19è siècle sur une construction originelle du 12è, mêle harmonieusement les styles roman et byzantin. Elle offre une visite aussi surprenante qu’inoubliable : une découverte de ses toits, en extérieur. Elle permet d’observer ses majestueuses coupoles et offre une vue incroyable sur la ville.

Les visites guidées sont organisées par Destination Périgueux. Détails et réservation visite ici

Le musée Vesunna

Dans une architecture audacieuse de Jean Nouvel, le site-musée Vesunna présente les origines romaines de Périgueux sur les

vestiges d’une grande demeure gallo-romaine, la domus de Vésone. D’exceptionnelles collections archéologiques racontent la ville antique et les modes de vie de ses habitants, les Pétrocores. Ces vestiges gallo-romains font l’objet d’une protection au titre des monuments historiques.

« Agatha Christie en quête d’archéologie » - exposition prolongée jusqu’au 7 janvier

Mondialement connue pour les enquêtes policières sorties de son imagination, Agatha Christie (1890-1976) était aussi une aventurière éprise du Moyen-Orient. La « Reine du crime » avait rencontré son second époux, l’archéologue Max Mallowan, en 1930 sur le site d’Ur en Irak.

L’exposition est consacrée à cet aspect moins connu de la vie de la célèbre autrice, et prend source dans les textes, descriptifs ou romancés, les photographies et les films réalisés par Agatha Christie.

Plus d’informations sur :

www.destination-perigueux.fr/