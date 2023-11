Sète - Douanes du port de Sète : à quand un portique permanent ?

Douanes du port de Sète : à quand un portique permanent ?

Ce 31 octobre, le député de l’Hérault Aurélien Lopez-Liguori a déposé une question écrite afin de demander au Ministre de l’Economie les mesures qu’il compte prendre pour soutenir matériellement les douanes de Sète.

Le port de commerce de Sète, deuxième port de Méditerranée française, est une véritable porte ouverte sur la France et sur l’Europe. Les zones principales desservies sont la Turquie et le Maroc, plaques tournantes du trafic de stupéfiants et de contrefaçons.

Pour la sécurité et la santé de nos compatriotes, le contrôle des marchandises dès leur entrée en France est donc crucial. Mais la douane doit faire face à un problème de taille : le port de Sète ne dispose pas de portique permanent mais d’un portique prêté par le port du Havre, qui effectue des aller-retours entre les deux villes. Cela ne permet pas aux douaniers d’effectuer un contrôle optimal des marchandises.

Pour mettre un coup d’arrêt aux trafics de stupéfiants, de tabac, ou de contrefaçons, il est urgent que la douane dispose d’un équipement à la hauteur des enjeux.

Le député avait déjà alerté le ministre lors de l’examen de la proposition de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Il continue de se mobiliser pour que le port de Sète soit équipé du matériel adéquat

Retrouvez la question écrite du député :

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-12772QE.htm