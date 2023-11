Toulouse - Sto France ouvre une nouvelle agence à Toulouse pour desservir l'Occitanie

Déjà composé de 17 agences, le réseau de distribution de Sto France s’étoffe avec une nouvelle antenne basée à Toulouse (31). La création de ce site permet au leader de l’isolation thermique par l’extérieur et spécialiste de l’embellissement de façade de renforcer son maillage du territoire pour mieux servir ses clients.

Un nouveau site de distribution pour offrir davantage de proximité et de réactivité

La zone de chalandise du nouveau site de Sto France, situé à la périphérie de Toulouse, dans la zone industrielle, s’étend sur plusieurs départements voisins : la Haute-Garonne (31), le Gers (32), l’Aude (11), les Pyrénées-Orientales (66), l’Ariège (09), le Tarn (81), le Tarn-etGaronne (82), les Hautes-Pyrénées (65), l’Aveyron (12) et le Lot (46).

Le bâtiment s’étend sur 1 100 m2, dont 900 m2 de dépôt. Les clients pourront s’approvisionner en systèmes d’isolation par l’extérieur proposés par Sto pour leurs chantiers de rénovation énergétique et aussi en solutions dédiées au ravalement et à l’imperméabilité conçues pour préserver et embellir durablement les façades.

« Doté d’un espace de stockage de 800 palettes, le site de Toulouse est en charge de gérer les livraisons et de préparer les commandes pour nos clients en Occitanie. Nos clients ont la possibilité de venir sur place retirer leurs produits en instantané pour ceux finis et dans des délais très courts pour ceux mis à la teinte », précise Morgane Rageul, responsable de l’agence de Toulouse.

Avant la création de cette antenne, c’est l’agence de Bordeaux qui livrait ces départements. Mais, conséquence des demandes de plus en plus nombreuses du fait de la dynamique actuelle du secteur de la rénovation énergétique, dont l’isolation thermique par l’extérieur des murs, celle-ci nécessitait d’être déchargée.

« Nos clients ont exprimé une attente forte : avoir une solution simple et pratique qui leur permettre d’approvisionner et de réaliser leurs chantiers avec nos produits, en toute sérénité. Nous répondons aujourd’hui avec cet outil qui témoigne que nous les avons écoutés. Plus que la nôtre, cette agence est la leur », souligne Philippe Gourhand, directeur des ventes de la région Sud-Ouest.

Le site de Toulouse emploie 6 personnes, dont 3 recrutées pour l’occasion : une responsable d’agence, un commercial sédentaire, 2 commerciaux itinérants (l’un chargé des gros projets et l’autre dédié aux entreprises pour la maison individuelle) et 2 magasiniers-teinteurs.

L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi) du 30 octobre 2023 au 1er mars 2024.

Avec l’ouverture de cette antenne, le réseau de distribution de Sto France compte désormais 18 agences.