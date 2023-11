Toulouse - Recrutement/ Toulouse - SEGULA Technologies recrute plus de 50 personnes dans l'aéronautique

Emploi/Aéronautique/Toulouse « SEGULA Days »

SEGULA Technologies recrute plus de 50 personnes dans l’aéronautique à Toulouse

Le groupe d’ingénierie SEGULA Technologies organise des journées portes ouvertes qui combinent découverte des métiers de l’ingénierie et sessions de job dating dans plusieurs de ses bureaux d’études à travers toute la France : les SEGULA Days.

Dans ce cadre, les équipes du site SEGULA de Colomiers (Toulouse), dédié à l’industrie aérospatiale, recevront les candidats :

mardi 14 novembre de 15h00 à 19h00

Stade Ernest-Wallon, 114 Rue des Troènes, Salon des Loges - Aerospace (loge 1), 31200 Toulouse

Au programme : rencontre informelle autour d’un cocktail et échanges avec les recruteurs et les collaborateurs issus de différents métiers de l’aéronautique.

Plus de cinquante postes sont actuellement ouverts, uniquement en CDI. Quelques exemples de postes à pourvoir (H/F): ajusteur, mécanicien, câbleur, support technique, inspecteur qualité, technicien méthode, ingénieur calcul expérimenté, ingénieur système embarqués, concepteur électrique EHI EHA, gestionnaire ADV, développeurs Devops et PHP.

Actif dans 30 pays et fort de 140 implantations dédiées aux grands secteurs industriels, le groupe d’ingénierie SEGULA Technologies accompagne les activités de ses clients à travers le monde. Pour répondre à la croissance de ses bureaux d’étude et aux besoins de ses clients, le Groupe recrute cette année 2500 personnes en France.

Pour ne manquer aucune information, pensez à rejoindre l’événement Linkedin dédié et en cas de question veuillez écrire à : contact.aero@segula.fr

Pour accéder aux offres : careers.segulatechnologies.com/fr/offres-demploi/

À propos de SEGULA Technologies

SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, life sciences et télécoms. Présent dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 12 000 collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à l’industrialisation et la production.

Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn