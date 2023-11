Toulouse - Table ronde -Travail forcé et travail des enfants : l'impulsion d'une large coalition

L’ONG toulousaine Ressources Humaines Sans Frontières organise une table ronde exceptionnelle le jeudi 30 novembre à Toulouse

La question du travail forcé et du travail des enfants peut parfois sembler éloignée des réalités de notre pays. Elle est pourtant toujours d’actualité et même en augmentation à l’échelle européenne et mondiale. Ce constat d’échec pousse à adopter une approche innovante.

Le jeudi 30 novembre à Toulouse, l’ONG Ressources Humaines Sans Frontières organise une table ronde exceptionnelle sur cette thématique. Elle réunira, pour la première fois, des acteurs majeurs de la lutte contre les conditions de travail indécent, dont le législateur rapporteur de la loi sur le devoir de vigilance, l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des entreprises françaises et malaisiennes, des investisseurs, un travailleur à Taïwan, ... Cette table ronde mettra en lumière l’articulation nécessaire du travail de tous ces acteurs pour prévenir efficacement le travail des enfants et le travail forcé, dans le cadre du programme de recherche-action Lab 8.7.

Crée par RHSF en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le programme de recherche-action Lab 8.7 permet, grâce à un travail en commun, de s’inscrire dès à présent dans le cadre de la législation actuelle. En 2024, une nouvelle directive et un nouveau règlement européens devraient être adoptés : l'une visant à prohiber les produits provenant du travail forcé, tandis que l'autre étendra au niveau européen les obligations du devoir de vigilance. Ces initiatives reposent sur la promotion de l'intelligence collective pour faire face à ces défis cruciaux.

« Agir contre le travail forcé et le travail des enfants : l’impulsion d’une large coalition »

Un constat s’impose : le travail des enfants est à nouveau en hausse pour la première fois depuis 20 ans, avec 160 millions d'enfants qui en sont victimes. Les dernières estimations montrent que le travail forcé a également considérablement augmenté au cours des cinq dernières années, notamment en Europe.

« Face à la complexité de la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, force est de constater qu'agir chacun de son côté (entreprises, ONG, gouvernements...) ne mène à rien. Chacun détient une partie de la solution. Mais la clé est l’impulsion de tous, y compris des dirigeants d'entreprises et des investisseurs, jusqu'aux équipes de terrain, aux travailleurs des sous-traitants et aux populations impactées par nos activités », souligne Martine Combemale, fondatrice et présidente de l’ONG Ressources Humaines Sans Frontières (RHSF).

Organisée le jeudi 30 novembre à Toulouse par RHSF, la table ronde « Agir contre le travail forcé et le travail des enfants : l’impulsion d’une large coalition » mettra en lumière une démarche innovante, reposant sur l’articulation du travail de tous ces acteurs pour prévenir efficacement le travail des enfants et le travail forcé, dans le cadre du programme de recherche-action Lab 8.7 de RHSF.

Seront présents à cette table ronde exceptionnelle, animée par Jean-Christophe Giesbert :

- Dominique POTIER - Député de Meurthe-et-Moselle, rapporteur de la loi sur le devoir de vigilance

- Anousheh KARVAR - Déléguée du Gouvernement français auprès de l'Organisation Internationale du Travail (OIT)

- François GAVE - Représentant spécial pour la responsabilité sociétale des entreprises et la dimension sociale de la mondialisation - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

- Aurélie HAUCHÈRE VUONG - Responsable de programme à l’OIT, spécialiste du travail forcé

- Nadia PELLEFIGUE - Vice-Présidente en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de l'Europe et des Relations internationales - Conseil Régional Occitanie

- Grégoire COUSTÉ - Délégué général du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable)

- Cécile MUL - Présidente du Groupe MUL

- Stéphane BRABANT - Avocat - Avocats Sans Frontières

- Aziz AHAMMOUT - Chef de projet Asie RHSF, basé en Malaisie

- Maxime GOUALIN - Responsable Compliance & RSE, DPO, porte-parole des entreprises participant au programme de recherche-action Lab 8.7.

Deux témoignages précieux et rares viendront enrichir les échanges :

- Cynthia SHANMUGAM-DALVINDER, dirigeante d’une filiale d’une entreprise française installée en Malaisie, témoignera sur le projet mené avec RHSF sur place.

- Aiza, travailleuse philippine en situation de travail forcé à Taïwan, aujourd’hui représentante syndicale des migrants dans une entreprise à Taïwan.

Exposition internationale de dessins sur le travail forcé

En marge de cette table ronde, RHSF présentera, du 15 novembre au 15 décembre à la Bibliothèque universitaire de la Manufacture des Tabacs, une exposition itinérante de dessins, en collaboration avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

L’exposition coïncide avec deux journées internationales importantes : d’une part, la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, puis la Journée internationale pour les droits de l’Homme, le 10 décembre.

Exposition « Regards sur le travail forcé » à la Bibliothèque universitaire de la Manufacture des Tabacs, 21 Allée de Brienne, 31000 Toulouse

Du 15 novembre au 15 décembre

Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, le samedi de 9h30 à 20h00 — Entrée libre

Plus d’infos : https ://www.ilo.org/global/ldtest/WCMS_826744/lang—fr/index.htm



Ressources Humaines Sans Frontières : une ONG toulousaine, au rayonnement international

RHSF défend le principe d’un travail décent pour tous, tant dans les entreprises donneuses d’ordre que chez leurs sous-traitants. L’ONG se préoccupe avant toute chose de réduire les risques de travail des enfants et de travail forcé auxquels les personnes vulnérables sont exposées.

ONG de terrain, RHSF expérimente, à partir d’une analyse fine des risques et des causes profondes de ce problème, des actions de prévention concrètes avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, en coopération avec les gouvernements et les organisations de la société civile locale.

Fondée à Toulouse en 2006 par des professionnels de la Responsabilité sociale des Entreprises (RSE) et des Ressources humaines, dont Martine Combemale, RHSF a été plusieurs fois récompensée pour ses travaux. Par exemple, pour avoir prouvé, après avoir vécu deux ans en immersion complète dans une entreprise chinoise, qu’il est possible d’améliorer les conditions de travail sans sacrifier à la compétitivité économique (récit directeur usine en Chine).

Le programme de recherche-action « Lab 8.7 » de RHSF : une initiative unique en France

RHSF a créé et pilote, en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le « Lab. 8.7 », un programme de recherche action pour prévenir le travail des enfants et le travail forcé.

Ce laboratoire s’inscrit dans la stratégie nationale et internationale “Alliance 8.7”, un partenariat international créé sous l’égide de l’ONU. Il réunit des États, organisations internationales, entreprises et membres de la société civile pour éradiquer le travail forcé et le travail des enfants (cible 8.7 des Objectifs de Développement Durable (ODD)).

« Le projet « Lab 8.7 » donne l'exemple d’une approche partenariale indispensable entre pouvoirs publics, entreprises et société civile » pour atteindre l’objectif d’un travail décent pour tous, observe le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Ce programme de recherche-action tend à fournir un cadre académique qui laisse le temps d'expérimenter des pratiques pilotes innovantes, et qui verse à l’intérêt général toutes les connaissances sur le sujet et les apprentissages.

Dans le cadre du "Lab 8.7", RHSF a notamment mis en place en 2022, avec le soutien de l'Agence française de Développement (AFD), un projet d'une durée de trois ans, "RéSolution".

Destiné à tester sur le terrain des méthodes de prévention des risques de travail indécent, il s'est déployé au Costa Rica (plantation de café) et en Malaisie (industrie). Deux salariés de RHSF démêlent sur place la complexité des sources du travail forcé. En même temps, ils testent des pratiques adaptées en fonction des conditions locales, de la politique sociale des gouvernements, des réseaux d'agences de recrutement...

Table ronde « Agir contre le travail forcé et le travail des enfants : l’impulsion d’une large coalition »

Jeudi 30 novembre 2023 de 16h45 à 18h30

suivie d’un cocktail

Salle du Sénéchal

17 rue de Rémusat 31000 Toulouse

Entrée gratuite sur inscription : formulaire

Pour plus d’informations sur RHSF : https://rhsansfrontieres.org/